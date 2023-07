Nie tylko Stuhr i Maleńczuk. Które z polskich gwiazd miały konflikty z prawem?

Jak łatwo się domyślić najwięcej przewinień, które odbiły się głośnym echem w polskim show-biznesie, to prowadzenie przez celebrytów samochodu po pożyciu alkoholu.

Pobicia i jazda pod wpływem alkoholu. Za polskie gwiazdy zostały skazane?

Takie wykroczenie na swoim koncie ma nie tylko Jerzy Stuhr, który spowodował kolizję pod koniec zeszłego roku, ale też Beata Kozidrak. We wrześniu 2021 roku polskie media obiegła informacja, że ikona muzyki – Beata Kozidrak została zatrzymana przez policję i odkryto, że prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Informacja ta wywołała niemały skandal, a samą artystkę spotkały konsekwencje – kara grzywny w wysokości 50 tysięcy złotych i 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 5 lat.

Do niechlubnego grona celebrytów prowadzących auto pod wpływem alkoholu należy też Ewa Farna. W 2012 roku młoda wokalistka jechała na „podwójnym gazie”. Później tłumaczyła, że wsiadając za kierownicę, nie była świadoma, że w jej organizmie jeszcze może być alkohol. Twierdziła, że skończyła spożywać drinki o godzinie 23, a o godzinie 6 wsiadła do pojazdu. Zmęczenie sprawiło, że zasnęła za kierownicą. Auto nadawało się tylko do kasacji, a dziewczyna dwukrotnie dachowała. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Pijacką przejażdżkę ma za sobą również Joanna Liszowska. Aktorka spowodowała kolizję, mając 1,2 promila alkoholu w organizmie. Celebrytka musiała wpłacić 7 tysięcy zł na cele charytatywne. Sąd skazał ją na 200 godzin prac społecznych oraz zabronił prowadzenia pojazdów przez dwa lata.

Polscy celebryci skazani za zniewagę policji

Równie „popularne” jak prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu jest znieważanie funkcjonariuszy policji. Za takie przewinienie Rafał Maserak w 2013 roku został skazany na prace społeczne. Jeszcze dalej posunęli się Antoni Królikowski, Michał Lesień i Jakub Wieczorek. Trzech aktorów stanęło przed sądem, gdzie mieli odpowiadać m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie policjantów oraz posiadanie narkotyków. Ostatecznie gwiazdorzy przeprosili funkcjonariuszy, a sprawa Królikowskiego i Wieczorka została umorzona. W gorszej sytuacji znalazł się Lesień. Obrońca artysty nie pojawił się na rozprawie, a on musiał ponieść koszty postępowania sądowego, a także zapłacić nawiązkę dla policjantów.

Radosław Majdan dziś jest wzorowym mężem i ojcem. Jednak nie zawsze tak było. 13 lat temu sportowiec znieważył policjantów i wdał się z nimi w bójkę. Został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu i karę grzywny.

Co polscy celebryci mają na sumieniu

Natomiast Mariusz Pudzianowski został oskarżony o pobicie. Najpopularniejszy polski strongman został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności. Ostatecznie skończył odsiadkę po 7 miesiącach. Został zwolniony warunkowo.

Warto też wspomnieć o słynnej awanturze Dody oraz Agnieszki Szulim w 2014 roku. Wówczas wokalistka zaatakowała dziennikarkę w toalecie ze względu na komentarz na wizji o jej rodzicach. Sąd uznał Rabczewską za winną i skazał ją na 6 miesięcy prac społecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Maciej Maleńczuk na swoim koncie także ma konflikt z prawem. W latach 80. muzyk został skazany na dwa lata więzienia za odmowę odbycia służby wojskowej. W więzieniu spędził łącznie półtora roku.

Czytaj też:

Szczere wyznanie Maleńczuka ze sceny. Artysta zdradził, dlaczego trafił do więzieniaCzytaj też:

Quiz z serialu „Zbuntowany anioł”. Jak dobrze pamiętacie zbuntowaną Milagros?