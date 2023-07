Soundtrack do serialu „Sortownia” Michała Kusha dostępny w muzycznych serwisach streamingowych

Muzyka autorstwa Michała Kusha, wielokrotnie nagradzanego producenta, gitarzysty i kompozytora, wprowadza widza w mroczny klimat serialu i jego głównych wątków. Album liczy 31 utworów. Serial „Sortownia” można oglądać w POLSAT BOX GO i CANAL+ online.

Wywiad z autorem muzyki Michałem Kushem.

Twórca muzyki do serialu „Sortownia”, Michał Kush, określa ją jako mroczną i brudną, pulsującą opowieść. To dźwięki elektroniczne połączone z klasycznymi smyczkami i wokalami, a kompozycje nastrojem oddają złożoność charakteru głównego bohatera i przenoszą widza w nieoczywisty świat Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W serwisach Spotify i TIDAL pojawił się pierwszy album z muzyką do pierwszych 4 odcinków serialu, kolejny zostanie opublikowany po zakończeniu sezonu.

– W przypadku realizacji muzyki do seriali trzeba myśleć bardziej motywami, które potem można w różny sposób przekształcać i aranżować. Tak, aby później te dźwięki zebrane w całość pasowały nie tylko do samego serialu, ale także do rozmaitych scen, które zawierają często zupełnie odbiegające od siebie emocje – mówi Michał Kush w rozmowie z serwisem Polsat.pl

„Sortownia” to pełen napięcia thriller medyczny, pokazujący historię Jacka Wolińskiego (Andrzej Chyra) cenionego lekarza, który na co dzień, razem z zespołem, ratuje dziesiątki ludzi na warszawskim SOR-ze. W serialu pokazane są także inne wątki: historie pacjentów, zachowania trudnej młodzieży czy wątek pracy nocnego klubu. W tle pokazana jest także Warszawa i nocne życie miasta.

Autor muzyki do serialu, Michał Kush tomultiplatynowy producent i kompozytor, kilkunastokrotnie nominowany do nagrody Fryderyk, nagrodzony nią czterokrotnie. Współpracował z wieloma topowymi artystami z kraju jako producent i muzyk koncertowy, twórca wszystkich płyt Darii Zawiałow. W 2020 roku był szefem Orkiestry Męskiego Grania.

Jego kompozycje i produkcje od wielu lat okupują wszystkie najważniejsze polskie Listy Przebojów, zdobywając szczyty list sprzedaży płyt, streamingów i AirPlaya. Od 7 lat prowadzi zespół Darii Zawiałow jako kierownik muzyczny, wyprzedając trasy koncertowe w największych i najlepszych muzycznie obiektach w Polsce oraz regularnie uczestnicząc w najważniejszych wydarzeniach muzycznych i festiwalowych w kraju.

Pierwszy album z muzyką do serialu „Sortownia”:

Sortownia (Original Series Soundtrack) / Michał Kush – Spotify

Sortownia (Original Series Soundtrack) / Michał Kush – TIDAL

Cały sezon „Sortowni” to łącznie 8 odcinków. W serwisach streamingowych POLSAT BOX GO i CANAL+ online można oglądać już 7 odcinków serialu.