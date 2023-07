Antoni Królikowski odpowie za niepłacenie alimentów. „Cokolwiek nie zrobię, ktoś na tym korzysta”

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola skierowała pod koniec czerwca do stołecznego sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Królikowskiemu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że aktor został oskarżony o to, że od czerwca 2022 do stycznia 2023 r. uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, ustalonego przez sąd, na rzecz syna i żony, z którą się rozwodzi. Zaległości sięgają co najmniej trzech miesięcy.

Antoni Królikowski o sprawie alimentów

Portal plotek.pl poprosił Królikowskiego o komentarz. – Złożyłem wszystkie wyjaśnienia w prokuraturze i to tyle. Dwukrotnie przekroczyły alimenty mój dochód, nie miałem po prostu możliwości. Jest to bardziej złożona sprawa. O te zarzuty to już były artykuły, a nagle jak złożyłem wyjaśnienia, to są znowu. Cokolwiek nie zrobię, to ktoś na tym korzysta – tłumaczył aktor.

– Takie miewam poranki ostatnio, że wstaję i nagle się dowiaduję o jakichś takich historiach w mediach. Jedyne co mogę więcej powiedzieć, to to, że złożyłem wyjaśnienia i tak naprawdę to jest jedyna nowość. Zobaczymy, co będzie dalej – dodał Królikowski. Aktor zezwolił na publikację swojego wizerunku. – Proszę mi nie robić tych pasków w razie czego, jak coś będziecie robili, bo to jest po prostu jakaś komedia – podsumował aktor.

Problemy aktora z finansami

Królikowski z Joanną Opozdą rozstał się około półtora roku temu. Aktor tłumaczył, że musiał sprzedać dom, bo nie miał na alimenty. – W zeszłym roku zabezpieczenie przekroczyło dwukrotnie mój dochód, nie mówiąc o innych moich zobowiązaniach. Nie uchylam się od płacenia, lecz kwota 10 tys. zł alimentów miesięcznie przekracza moje obecne możliwości – wyjaśniał wówczas Królikowski. Na konto byłej partnerki aktora miało wówczas trafić 100 tys. zł.

Czytaj też:

Antoni Królikowski promuje „Porady na zdrady 2”. „Obsadzony zostałem oczywiście >>po warunkach<<”Czytaj też:

Opozda zaprosiła na urodziny byłą Królikowskiego. Konflikt z Wieniawą zażegnany?