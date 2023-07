Najlepsze filmy Christophera Nolana. „Oppenheimer” jest już w czołówce

Christopher Nolan jest jednym z najbardziej cenionych filmowców XXI wieku. Był pięciokrotnie nominowany do Oscara, za filmy „Dunkierka” (2017), „Incepcja” (2010) i „Memento” (2000). Stworzył ponadto takie hity jak trylogię „Mroczny rycerz” z główną rolą Christiana Bale'a i Heatha Ledgera jako Jokera, „Prestiż” czy „Interstellar”.

Jego najnowszy film biograficzny o Robercie Oppenheimerze w piątek 21 lipca trafił do kin na całym świecie, a wcześniej zebrał świetne recenzje od krtyków filmowych, którzy zobaczyli go na pokazach przedpremierowych. W statystykach serwisu Rotten Tomatoes pokonał głośną „Barbie” Grety Gerwig, już jest na podium w zestawieniu „najlepszych filmów Christophera Nolana”, a wszyscy trzymają kciuki za to, że obraz przyniesie wybitnemu twórcy pierwszego Oscara.

Jeżeli nie możecie jeszcze obejrzeć „Oppenheimera” albo jesteście świeżo po jego seansie i szukacie innych świetnych filmów w tym klimacie, oto zestawienie wszystkich produkcji, które do tej pory dostarczył widzom Christopher Nolan.

Najlepsze filmy Christophera Nolana według serwisu Rotten Tomatoes

„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.



„Śledząc”



Niespełniony pisarz śledzi przypadkowych ludzi spotkanych na ulicy. Wkrótce wpada w kłopoty.



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Prestiż”



Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.



„Batman: Początek”



Historia milionera Bruce'a Wayne'a, który przemienia się w Batmana – postrach przestępców Gotham City.



„Incepcja”



Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.



„Mroczny Rycerz powstaje”



Po ośmiu latach nieobecności Batman wraca, by uratować Gotham City przed zamaskowanym terrorystą Bane'em



„Bezsenność”



Podczas pościgu za podejrzanym o morderstwo nastolatki policjant chory na bezsenność popełnia niewybaczalny błąd.



„Dunkierka”



Wojska alianckie zostają przyparte do morza pod Dunkierką. Bitwa staje się sprawdzianem dla młodych żołnierzy, pilota RAF-u oraz załogi cywilnej łodzi płynącej przez Kanał La Manche.



„Memento”



Leonard, szukający mordercy swojej żony, w wyniku wypadku traci pamięć krótkotrwałą. Nieustannie robi więc notatki i zdjęcia, a ważniejsze fakty tatuuje sobie na ciele.



„Oppenheimer”



Historia amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera i jego roli w stworzeniu bomby atomowej.



„Mroczny Rycerz”



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie. Czytaj też:

