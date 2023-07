25 najlepszych filmów oryginalnych Netflix

Co warto obejrzeć na Netflix? Z pewnością produkcje oryginalne, z których serwis streamingowy jest bardzo znany. Oto lista 25 najlepszych filmów platformy, które zyskały już sobie masę fanów.

25. „Tyler Rake: Ocalenie”



Doświadczony najemnik jedzie do Bangladeszu, aby odnaleźć porwanego syna barona narkotykowego. Ta z pozoru zwykła misja szybko zmienia się w desperacką walkę o życie.



24. „Zabójczy rejs”



Podczas długo wyczekiwanej podróży do Europy nowojorskie małżeństwo próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa na jachcie pewnego miliardera.



23. „Nie otwieraj oczu”



W obliczu nieznanej, śmiercionośnej siły matka z małymi dziećmi desperacko walczy o przetrwanie.



22. „Nie patrz w górę”



Dwójka astronomów szturmuje media, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



21. „Dobry opiekun”



Przeciążona pracą pielęgniarka zdaje się na swojego nowego, altruistycznego kolegę w pracy i w domu. Nieoczekiwany zgon pacjentki stawia go jednak w podejrzanym świetle.



20. „Chyba na pewno ty”



Słynna szefowa kuchni i małomiasteczkowy muzyk, kiedyś bardzo sobie bliscy, po 15 latach znów się spotykają — ale ich różne style życia utrudniają odrodzenie się uczucia.



19. „The Old Guard”



Czwórka odwiecznych obrońców ludzkości, których śmierć się nie ima, odkrywa nową nieśmiertelną i mierzy się z przeciwnikiem zainteresowanym ich mocami.



18. „Gra Geralda”



Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



17. „Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



16. „Okja”



Młoda dziewczyna ryzykuje życie, chcąc powstrzymać międzynarodową korporację przed schwytaniem jej najlepszego przyjaciela, gigantycznego stworzenia o imieniu Okja.



15. „Życie prywatne”



Zmagająca się z bezpłodnością para próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro.



14. „Mitchellowie kontra maszyny”



Życie pewnej nietypowej rodziny staje na głowie, gdy wszyscy trafiają w sam środek apokalipsy robotów i niefortunnym trafem stają się ostatnią nadzieją ludzkości.



13. „Wykopaliska”



Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej brytyjska wdowa wynajmuje domorosłego archeologa, aby zbadał tajemnicze kopce na jej posesji. Ich odkrycie wstrząśnie całym krajem.



12. „Opowieści o rodzinie Meyerowitz”



Na co dzień rozdzieleni członkowie rodziny spotykają się w Nowym Jorku, by uczcić wystawę ich ojca artysty.



11. „Glass Onion: Film z serii Na noże”



W drugiej części filmu "Na noże" detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.



10. „Nazywam się Dolemite”



Rudy Ray Moore wciela się w alfonsa o imieniu Dolemite.



9. „Mudbound”



Rodzina McAllanów przenosi się na farmę w Missisipi. Ich sąsiadami są Jacksonowie, czarnoskórzy rolnicy, którzy często padają ofiarami rasizmu ze strony białych mieszkańców.



8. „Pinokio”



Zachwycająca od strony wizualnej i muzycznej filmowa opowieść w technice poklatkowej o drewnianym pajacyku, który ożył, autorstwa nagrodzonego Oscarami Guillermo del Toro.



7. „Beasts of No Nation”



Chłopiec Agu zostaje siłą wcielony do grupy żołnierzy walczących w wojnie domowej.



6. „Dwóch papieży”



Spotkanie w 2012 roku przyszłego papieża Franciszka z ówczesnym papieżem Benedyktem XVI jest okazją do rozmowy między dwoma głęboko wierzącymi osobami, o skrajnie różnym podejściu do wiary.



5. „Historia małżeńska”



Po dziesięciu latach małżeństwo Nicole i Charliego zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed nimi nowe opcje kariery.



4. „Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



3. „Narwik”



W czasach bitwy znanej jako pierwsza porażka Hitlera norweski żołnierz powraca do domu i dowiaduje się szokującej prawdy o swojej żonie.



2. „Roma”



Nagrodzony Oscarem Alfonso Cuarón kreśli wyrazisty i poruszający portret życia pewnej służącej w targanym rodzinnymi i politycznymi konfliktami Meksyku lat 70. XX wieku.



1. „Na Zachodzie bez zmian”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.Czytaj też:

