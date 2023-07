To ona śpiewała „Barbie Girl”! Jak wygląda dziś wokalistka zespołu Aqua?

Zespół Aqua wywodzi się z Danii i zadebiutował już w 1994 roku, jednak największą popularność przyniósł im kawałek „Barbie Girl”, wydany w 1997 roku. Piosenka, pochodząca z albumu „Aquarium”, zajmowała 1. miejsce na listach przebojów w wielu państwach świata, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Belgii, Austrii, Nowej Zelandii czy Francji. Utwór znalazł się także na 7. miejscu amerykańskiego notowania Billboard Hot 100.

Mimo wielkiego sukcesu kawałka, nie obyło się jednak bez kontrowersji. Firma Mattel, która produkuje lalki Barbie, pozwała wytwórnię Universal za rzekome szkodzenie ich marce. Sąd uznał ostatecznie, że piosenka "Barbie Girl" jest parodią.

Teledysk do „Barbie Girl” jest popisem umiejętności aktorskich Lene Nystrom – wokalistki zespołu oraz Rene Difa – piosenkarza grupy. Dziś, ta pierwsza ma 49 lat i wciąż występuje jako wokalistka Aqua, po krótkiej przerwie w 2001 roku, na to, by zająć się karierą solową. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy podpatrzeć, jak bardzo zmieniła się przez lata. Rozpoznalibyście ją?

Galeria:

Pamiętacie „Barbie Girl” zespołu Aqua? Tak dziś wygląda Lene Nystrom

„Barbie” już w kinach!

Ikoniczna postać znów wróciła na języki wszystkich z okazji premiery filmu „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach Barbie i Kena. Film oglądać można w kinach od 21 lipca 2023 roku.

Do „Barbie” widzowie byli pozytywnie nastawieni już po pierwszym teaserze, który pojawił się w grudniu 2022 roku. Był on nawiązaniem do kultowego początku filmu „2001: Odyseja kosmiczna” Stanleya Kubricka, u którego małpy odkrywają, że kości mogą im służyć jako broń.

W zapowiedzi obrazu Grety Gerwig małe dziewczynki odkrywają istnienie Barbie i wtedy niszczą swoje dotychczasowe porcelanowe laleczki. Lektor mówi: „Od zarania dziejów, od momentu istnienia pierwszej małej dziewczynki, były też lalki. Ale lalki były zawsze lalkami-bobasami. Aż do teraz”.

O czym jest „Barbie”?

Kolejnym materiałem z filmu „Barbie” był już oficjalny zwiastun, z którego dowiedzieć mogliśmy się nieco na temat samej fabuły i jasne stało się, że będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju egzystencjalnym kryzysem naszej głównej bohaterki.

W zapowiedzi usłyszeliśmy radosną piosenkę „Make Your Own Kind Of Music” Cass Elliot, a główna bohaterka i inne Barbie i lalki Ken, wspólnie tańczyli na scenie. W końcu Margot Robbie w swoim filmowym wcieleniu zadaje pytanie: „Myślicie czasami o śmierci?”. Wszyscy przerywają taniec i patrzą na nią z niezrozumieniem.

Potem dzieją się inne dziwne rzeczy – nagle przestaje latać, a jej stopy robią się płaskie. W końcu Barbie ląduje u granej przez Kate McKinnon „Dziwnej Barbie”, a ta poleca jej zderzenie ze światem rzeczywistym. Barbie postanawia podjąć to wyzwanie, a potem w swoim samochodzie znajduje Kena, granego przez Ryana Goslinga. Potem dostajemy krótką przebitkę tego, jak para odnajduje się w prawdziwym świecie, gdzie każdy ma więcej niż jedno imię, budynki nie są kolorowe, a ludzie nie są tylko mili.

