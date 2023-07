Rozenek-Majdan do polityki? Dziennikarze: Cudownie! Mogłaby zrobić dużo dobrego

Czy to dobry pomysł, by Małgorzata Rozenek-Majdan porzuciła show-biznes i weszła do świata polityki? Skąd się wzięła Caroline Derpieński, kto za nią stoi? Czy telewizje mają jeszcze moc kreowania gwiazd? Dlaczego niektórzy celebryci mają umiejętność ściągania na siebie wizerunkowych katastrof i dlaczego rodzime gwiazdy nie mają mądrych doradców? O tym wszystkim w podcaście „Wprost Przeciwnie” mówili goście: Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, dziennikarka, dziś związana z „Wprost” (niegdyś twarz MTV), oraz Bartosz Pańczyk, dziennikarz Plotka.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zobacz fragment odcinka: Paulina socha-Jakubowska: Ostatnio pojawiają się informacje o tym, że ktoś traci pracę, a ktoś inny te prace dostaje. Dochodzi do przetasowań w ramach stacji telewizyjnych. Pomyślałam sobie, że to dobry moment do rozmowy o tym, czy istnieje życie po telewizji. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz: Wiem, że istnieje. Jest ono na pewno spokojniejsze, na pewno jest poważniejsze pod takim względem „wyzwaniowym”, ale też warsztatowym, takim rzemieślniczym. Myślę sobie, że pracy jest bardzo dużo, że praca czeka na człowieka, a człowiek może wybierać, ale tylko ten, który ma umiejętności.