„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Poznajcie wszystkie gwiazdy 19. edycji show

19. edycja „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” trafi na antenę Polsatu już jesienią tego roku. Format programu oparty jest na hiszpańskim „Your Face Sounds Familiar”. Jego prowadzącymi są Maciej Rock i Maciej Dowbor, a jurorami Małgorzata Walewska, Paweł Domagała i Robert Janowski.

Program polega na tym, że ośmioro uczestników ma za zadanie jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) występy artystów polskiego i zagranicznego rynku muzycznego.

Kto zmierzy się z tym zadaniem w kolejnej odsłonie? Poznajcie wszystkich uczestników!

Ewelina Flinta



Wokalistka, która rozgłos zyskała, zajmując drugie miejsce w pierwszej polskiej edycji programu „Idol”. Wydała dwa albumy studyjne: „Przeznaczenie” i „Nie znasz mnie”, z których pochodzą hity „Żałuję” i „Nieskończona historia”. Wielkim powodzeniem cieszył się również singiel „Nie kłam, że kochasz mnie”, nagrany wspólnie z Łukaszem Zagrobelnym do filmu „Nie kłam, kochanie”.



Pola Gonciarz



Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Studiuje na piątym roku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na specjalizacji wokalno-aktorskiej. Współpracuje m.in. z Och Teatrem i Teatrem 6. Piętro. Wystąpiła również w takich produkcjach jak: „Wesele 2”, „Mój agent”, „Asymetria”, „Komisarz Mama”, „Marta Grall” i „Gwiazdeczka”. Doceniona podczas 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu przez dziennikarzy i fotoreporterów.



Kuba Szmajkowski



Piosenkarz, karierę muzyczną zaczynał w boysbandzie 4 Dreamers. W 2019 roku był nominowany dwukrotnie do Fryderyka. Finalista pierwszej edycji programu „The Voice Kids”. Współpracował z Sarą James nad motywem przewodnim do filmu „Czarny Młyn”. Solowo wydał takie utwory jak „Nieskończone” i „Lovesick”.



Nick Sinckler



Wokalista, finalista programu „Fabryka Gwiazd”. Miał okazję współpracować z takimi artystami jak: Kayah, Natalia Kukulska, T.Love, Blue Cafe, Wet Fingers, Gromee i MacLaro. Ma na koncie płytę studyjną zatytułowaną „11x11” (2018) i album live session „Groove Vibez' & Funky Delight” (2023). Juror muzycznego show „Śpiewajmy razem. All Together Now”.



Jagoda Szydłowska



Druga osoba na scenie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wybrana w castingu. Ukończyła Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Bochni. Należy do zespołu eventowo-coverowego Memento, a solowo występuje pod pseudonimem Berry Blue. Dotarła do finału w konkursie radia RMF FM „Twoje 5 minut”. Chciałaby się wcielić w postać Tiny Turner lub Igora Herbuta, bo kocha wyzwania.



Jakub Gąsowski



Aktor młodego pokolenia. Syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej. Zadebiutował w wieku ośmiu lat w serialu „Na Wspólnej”. Wystąpił także w takich produkcjach jak filmy „Czuwaj”, „Wesele”, „Listy do M. 4” oraz seriale „Belfer”, „Na dobre i na złe” i „Mecenas Porada” na antenie Polsatu. Dubbingował jedną z ról w hicie Disneya „Ant-Man i Osa”.



Magdalena Kumorek



Aktorka serialowa i filmowa. Ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Zadebiutowała na dużym ekranie w jednej z najbardziej znanych komedii sensacyjnych „Poranek kojota”. Znana z takich seriali jak: „Samo życie”, „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Przepis na życie” i „W rytmie serca”. Użyczyła swojego głosu w „Gigantach ze stali”, „Avengersach” oraz „Iron Man 3”.



Marcin Januszkiewicz



Aktor i muzyk. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej. Związany z renomowanymi teatrami w całej Polsce. W 2017 wydał debiutancki album „Osiecka po męsku”. Jest autorem tekstów piosenek popularnych polskich wykonawców, m.in.: Margaret, Dawida Kwiatkowskiego czy Natalii Szroeder. Jego wielką pasją jest tenis.Czytaj też:

20+ niedocenianych i mało znanych seriali na NetflixCzytaj też:

Bestseller Wojciecha Chmielarza doczekał się ekranizacji. Ruszyły zdjęcia do „Prostej sprawy”