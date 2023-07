20+ niedocenianych i mało znanych seriali na Netflix

Oto zestawienie ponad 20 tytułów Netfliksa, które są dobrze oceniane, ale mało znane i często pomijane przez widzów. Poszukajcie ukrytego „skarbu” wśród seriali platformy, sprawdzając naszą listę.

Dobre, a mało znane seriale na Netflix

„Alias Grace”



To zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia Grace Marks, biednej irlandzkiej imigrantki, która była służącą w posiadłości w Północnej Kanadzie.



„Dear White People”



Opowiada historię grupy czarnoskórych studentów uczęszczających do prestiżowego Winchester University. Choć teoretycznie żyją oni w Ameryce „wolnej od problemów rasowych”, nieustannie muszą się oni zmagać z różnymi objawami niesprawiedliwości, uprzedzeń kulturowych, a czasem nawet nieprzemyślanego aktywizmu.



„Seria niefortunnych zdarzeń”



Sieroty Baudelaire wyruszają w drogę pełną zgryzot, udręk i cierpienia, by odkryć długo skrywane rodzinne tajemnice. Zadania nie ułatwia im nikczemny hrabia Olaf.



„Aggretsuko”



Pandka ruda o imieniu Retsuko nienawidzi swojej pracy w biurze. Wieczorami walczy z tłumioną złością, dając upust emocjom na deathmetalowym karaoke.



„Astronomy Club: The Sketch Show”



Producentem wykonawczym programu jest Kenya Barris, twórca serialu „Czarno to widzę”.



„Dobre miejsce”



Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.



„Daybreak”



Nastoletni outsider poszukuje swojej zaginionej sympatii w postapokaliptycznym świecie pełnym zombie i gangów rodem z "Mad Maxa".



„Easy”



Serial z gwiazdorską obsadą ukazuje życie różnych mieszkańców Chicago, błądzących w labiryncie nowoczesnej miłości, seksu, technologii i kultury.



„Nowy smak wiśni”

Ambitna reżyserka postanawia zemścić się na nieuczciwym producencie, korzystając z nadprzyrodzonych mocy.



„Everything Sucks!”



Jest rok 1996. W miasteczku zwanym Boring zbuntowani licealiści mierzą się z problemami nastoletniego życia w czasach, gdy po internet trzeba było zadzwonić.



„Pierwsze zabójstwo”



Dla nastoletnich Juliette i Calliope miłość to nie lada problem — jedna jest wampirzycą, druga na wampiry poluje. Obie są jednak gotowe na swoje pierwsze zabójstwo.



„Last Chance U”



Świetni futboliści o trudnej przeszłości próbują wykorzystać ostatnią szansę, by odmienić swoje życie i dogonić marzenia — zaczynają grę w drużynie ligi junior college.



„Życie z samym sobą”



Wypalony życiowo Miles przechodzi dziwny zabieg w podrzędnym spa. Po przebudzeniu odkrywa, że został zastąpiony przez lepszą wersję samego siebie.



„Miłość, śmierć i roboty”



Zbiór animowanych historii o miłości, śmierci i robotach utrzymanych w różnych gatunkach filmowych.



„Lovesick”



Dylan szukał miłości – znalazł chlamydię. Musi teraz powiadomić wszystkie swoje byłe partnerki i obudzić tym samym pogrzebane wspomnienia o zakończonych romansach.



„Nocna msza”



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Santa Clarita Diet”



Serial skupia się na Sheili i Joelu Hammond, małżeństwie agentów nieruchomości mieszkających w Santa Clarita na przedmieściach Los Angeles wraz z córką Abby. Pewnego dnia żona w niewyjaśniony sposób umiera, powraca z zaświatów i staje się zombie.



„On My Block”



Stworzony przez Lauren Iungerich („Inna”) oraz Eddiego Gonzaleza i Jeremy'ego Hafta („All Eyez On Me”) serial komediowy o dorastaniu w nieciekawej dzielnicy. Jego bohaterami jest czworo inteligentnych i cwanych przyjaciół mierzących się z wyzwaniami i możliwościami, jakie otwiera przed nimi liceum.



„Klub opiekunek”



Martin, autorka uwielbianej serii i producentka nowego serialu, stworzyła gamę niezwykłych i inspirujących postaci: dziewczyn z różnych domów i środowisk, o różnych temperamentach i światopoglądach, które zbliżył wspólny pomysł na biznes, a potem połączyły je rodzące się między nimi przyjaźnie.



„The End of the F***ing World”



Pełen czarnego humoru serial na podstawie komiksu o nastolatku mającym zadatki na psychopatę i spragnionej przygód buntowniczce, którzy wyruszają na pechową wyprawę.



„Tuca i Bertie”



Animowany serial komediowy o perypetiach mieszkających w tym samym budynku kobiet-ptaków - jednej nieznającej trosk i jednej mającej ich aż za wiele.



„Feel Good”



Mae Martin wciela się w Mae - wschodzącą gwiazdę stand-upu i byłą narkomankę, której życie zdominowała skłonność do uzależnień i beznadziejnego romantyzmu. Kiedy Mae spotyka pragmatyczną - ale do tej pory heteroseksualną - George (Charlotte Ritchie), jest nią oczarowana. Ku jej zaskoczeniu George czuje to samo.



„Crashing”



Skuszona niskim czynszem ekipa dwudziestoparolatków wprowadza się do opuszczonego szpitala.



„Seven Seconds”



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.Czytaj też:

