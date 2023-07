Bestseller Wojciecha Chmielarza doczekał się ekranizacji. Ruszyły zdjęcia do „Prostej sprawy”

Scenarzystą i reżyserem serialu sensacyjnego „Prosta sprawa” jest Cyprian T. Olencki („Furioza”, „PolandJa”), a za zdjęcia odpowiada Klaudiusz Dwulit. Zdjęcia „Prostej sprawy” potrwają aż do października.

„Prosta sprawa”. O czym jest serial?

Jak opisuje Canal+, „Prosta sprawa” to opowieść o walce dobra ze złem. „Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują” – czytamy.

– „Prosta sprawa” przeszła ciekawą drogę – od powieści odcinkowej publikowanej na moim Facebooku podczas pandemii, przez pełnoprawną bestsellerową książkę, po serialową ekranizację – mówi Wojciech Chmielarz.

– Pisząc tę historię miałem przed oczami moje ulubione filmy Eastwooda. Chciałem, żeby główny bohater był gościem z krwi i kości, który ma serce po właściwej stronie, a jednocześnie nie zawaha się użyć pięści, kiedy musi. Mateusz Damięcki w tej roli to strzał w dziesiątkę, nie wymagający zbędnego komentarza. Na sceny z takim aktorem na ekranie po prostu się czeka – podkreśla autor, którego kryminalne powieści w Polsce sprzedały się w nakładzie blisko miliona.

Damięcki o roli Bezimiennego w „Prostej sprawie”

Mateusz Damięcki przyznał, że przygotowywanie się do głównej roli, nie było prostym wyzwaniem. – Bezimienny, którego gram, to facet nie tylko z tajemniczą przeszłością i kodeksem moralnym wpisanym w DNA, ale też sprawny fizycznie, wyszkolony mężczyzna. Biega, skacze, walczy, świetnie posługuje się każdą bronią. Dla mnie oznaczało to godziny ćwiczeń, budowania sylwetki, nauk choreografii scen walk (...) Ta rola to krew, pot i łzy… ale przy ekranizacji tak świetnej powieści, wszystko jest tego warte – zapewnił.

Premiera serialu „Prosta sprawa” już w 2024 roku w CANAL+ online i CANAL+ PREMIUM.

