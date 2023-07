Najlepsze seriale ostatnich lat na Netflix

„Ostatni taniec”



Serial dokumentalny o karierze Michaela Jordana i legendarnej drużynie Chicago Bulls z lat 90. Zawiera niepublikowane dotąd nagrania z sezonu 1997–1998.



„Gambit królowej”



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Unorthodox”



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Ratched”



Młoda pielęgniarka pracująca w zakładzie psychiatrycznym zmienia nastawienie wobec pacjentów.



„It's Okay to Not Be Okay”



Antyspołeczna pisarka i bezinteresowny opiekun ze szpitala psychiatrycznego, którym nigdy nie było po drodze z miłością, wzajemnie leczą swoje emocjonalne rany.



„Arcane”



Animowana seria o pochodzeniu dwóch kultowych bohaterek League of Legends — i o sile, która je rozdzieli.



„Vincenzo”

Pracujący dla włoskiej mafii prawnik odwiedza kraj swojego pochodzenia — Koreę Południową. Tam postanawia wymierzyć sprawiedliwość potężnemu konglomeratowi.





„Sprzątaczka”

Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.





„Squid Game”

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.





„Łasuch”



Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.



„Lupin”



Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.



„Firefly Lane”

Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zesłał im los. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?





„Szybki cash”



Mija 10 lat od wydarzeń zaprezentowanych w filmowej trylogii. Troje nowych bohaterów szuka łatwych pieniędzy w sztokholmskim półświatku czasów start-upowego boomu.



„Ginny i Georgia”



Georgia i jej dzieci, Ginny i Austin, przeprowadzają się do innego miasta, żeby zacząć wszystko od nowa. Przekonują się jednak, że początki bywają trudne.



„Niewinny”

Dziewięć lat temu, próbując przerwać bójkę, Mateo stał się mordercą.





„Alchemia dusz”



Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.



„Cyberpunk: Edgerunners”



W zdemoralizowanym mieście, w którym cybernetyczne modyfikacje organizmu to norma, zdolny chłopak z ulicy chce zostać edgerunnerem, czyli wyjętym spod prawa najemnikiem.



„Chwała”



Kobieta, która przed laty przeżyła potworne tortury w szkole, wprowadza w życie drobiazgowy plan zemsty, aby sprawcy wreszcie zapłacili za to, co jej zrobili.



„Wielka woda”



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.



„Od zera”



Artystka zakochuje się we włoskim kucharzu i zaczyna pasjonującą podróż przez kultury i kontynenty, w której doświadczy miłości, straty, odrodzenia i nadziei.



„Wednesday”



Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół i wrogów w Akademii Nevermore.



„Świat oczami Cunk”

Philomena Cunk pokazuje, co ludzkości wyszło, a co niekoniecznie w tym dowcipnym paradokumencie o historii cywilizacji.





„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W ciągu kilkunastu lat Jeffrey Dahmer zamordował 17 nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn. Jak udało mu się tak długo uniknąć aresztowania?



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Arnold”



Serial dokumentalny o barwnym życiu i karierze Arnolda Schwarzeneggera - mistrza kulturystyki, ikony Hollywood i polityka.



„Imperium szympansów”

Życie prężnej społeczności szympansów zamieszkujących las w Ugandzie toczy się w rytm złożonych układów społecznych, relacji rodzinnych i gwałtownych sporów o terytorium.





„Dyplomatka”



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.

