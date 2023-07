Najlepsze thrillery psychologiczne dostępne teraz na Netflix

Są takie filmy, które po prostu trzeba znać. Te tytuły warto nadrobić, szczególnie, jeżeli jesteście fanami thrillerów. Na Netfliksie znajdziecie całkiem dużo produkcji z tej półki, jednak tylko niektóre z nich uważane są za absolutne klasyki. Oto ich lista!

Lista najlepszych thrillerów psychologicznych na Netflix

„Sekretne okno”



Uznany pisarz przenosi się na prowincję, by w spokoju tworzyć kolejne książki. Wkrótce odwiedzi go tajemniczy mężczyzna, który oskarży Raineya o plagiat.



„Taksówkarz”



Nowojorski taksówkarz Travis Bickle podczas nocnej zmiany poznaje młodocianą prostytutkę, której pragnie pomóc.



„Złodziej życia”



Agentka FBI pomaga kanadyjskiej policji w ujęciu seryjnego mordercy.



„Bez przedawnienia”



Kiedy Tom zostaje oskarżony o masakrę ludności cywilnej w Salwadorze, jego żona postanawia bronić go przed sądem. Wkrótce na jaw wychodzą kolejne tajemnice.



„Kapitan Phillips”



Rok 2009. Dowodzony przez Richarda Phillipsa kontenerowiec MV Maersk Alabama zostaje porwany przez somalijskich piratów. Kapitan podejmuje walkę o ocalenie swojej załogi.



„Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Donnie Brasco”



Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.



„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„Dobry agent”



Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ''Ulisses", gdzie stawką jest dobro jego rodziny.



„Zaginiona dziewczyna”

W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.

