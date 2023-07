Edyta Górniak powie nam, jak chronić „korzeń duszy”. Wiemy, ile kosztują warsztaty

Od kilku lat o Edycie Górniak, znanej z takich utworów jak „To nie ja”, „Dumka na dwa serca” czy „Kolorowy wiatr”, nie mówi się w kontekście muzyki, a wygłaszanych przez nią kontrowersyjnych poglądów.

Kontrowersyjne poglądy Edyty Górniak

W trakcie pandemii COVID-19 artystka stwierdziła między innymi, że „maseczki są wyłącznie symboliczne” i oznaczają „zakrycie czyichś ust”. – Nie ma jednak żadnych dowodów medycznych, które mogłyby udowodnić, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo, zdrowie – przekonywała.

Najgłośniejsza jednak była wypowiedź piosenkarki o pustych szpitalach i statystach. Przekonywała, że społeczeństwo jest zastraszane, a osoby, które chorują, potrzebują tylko wsparcia. – Obostrzenia, kolejne coś tam, abstrakcyjne, absurdalne kłamstwa, ludzie pod szpitalami, puste szpitale (...) Osoby, które chorują, wspierajcie, żeby się podniosły emocjonalnie, bo wtedy uzdrowią swój organizm. Nie panikujcie – polecała.

W marcu 2023 roku Górniak przyznała, że nie wyznaje żadnej religii. – Ludzie mylą religijność z duchowością. Duchowość to jest przypominanie sobie prawd, sięganie do początków, szukanie prawd, na których oparta jej cała struktura wszechświata. Od której my zależy, bo jesteśmy jej częścią. To nie są religie. Jeśli chodzi o same święta, to te święta nie są o zajączku. Tyle powiem. Jeśli ktoś uważa, że nie jest religijny, to całe szczęście, dlatego, że prawda i wiara nie mają nic wspólnego z religiami – przekonywała w rozmowie z dziennikarzem Viva.pl przy okazji koncertu z okazji 100-lecia Disneya.

W październiku 2022 roku polska diva przekonywała natomiast swoich pół miliona fanów na Instagramie, że jest już na Ziemi od 4 tysięcy lat. – Co do wcześniejszych wcieleń, poprosiłam o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń. Na Ziemi jestem od 4 tys. lat, mierząc czasem linearnym – stwierdziła.

Co to jest „korzeń duszy”? Ile kosztują warsztaty Górniak?

Teraz Górniak ogłosiła na swoim Instagramie, że będzie prelegentką na kongresie dotyczącym medytacji, energii i magicznego uzdrawiania, który odbędzie się w Windsorze. Artystka poprowadzi swój wykład 6 sierpnia, a dotyczył on będzie tego, „jak chronić korzeń duszy”.

Reklamując wydarzenie, Górniak przekonuje, że jest „bardzo przekorna” i potrafi nawet z traumatycznej sytuacji „wyciągnąć coś dobrego”.

„Nauczyłam się, w jaki sposób podnieść się z traumatycznych doświadczeń bez uszkodzenia korzenia duszy. Chętnie podzielę się tą wiedzą, bo chciałabym, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi”- podkreśla Górniak. „Czas odrzucić postawę gardy. Czas na zsynchronizowanie naszych warstw ze światem subtelnym, który dostępny jest dla świadomości, dopiero kiedy wyciszymy przebodźcowanie. Czas na życie w swojej najpiękniejszej prawdzie. Do zobaczenia na warsztatach” – dodaje Górniak.

Ile kosztuje wspomniany warsztat z Edytą Górniak? Na czterogodzinny wykład wydać trzeba 185 funtów, czyli około 1 tys. złotych.

