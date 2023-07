Britney Spears powraca! Jest zapowiedź nowej piosenki!

Will.i.am pisze, że „Mind Your Business” jest kontynuacją hitu „Scream & Shout” z 2012 roku, będącym kolaboracją artystów, i pojawi się w nim to samo hasło: „You are now-now rockin’ with / will.i.am and Britney bitch”. Klip, zamieszony przez rapera, zawiera też nowy beat i słychać w nim samą artystkę, która mówi: „Mind your business, bitch”.

Utwór „Mind Your Business” to wynik kolejnej już współpracy rapera z piosenkarką. Wcześniej will.i.am był producentem wykonawczym jej albumu „Jean” i pojawił się też w piosence „It Should Be Easy”. Wcześniej też jego głos fani usłyszeć mogli przy okazji premiery płyty „Femme Fatale” w utworze „Big Fat Bass”.

Najnowsza piosenka Britney Spears będzie już drugą jej kolaboracją z innym artystom od czasu, gdy w listopadzie 2021 roku została zwolniona z kurateli. W sierpniu 2022 roku ukazała się jej piosenka z Elthonem Johnem, zatytułowana „Hold Me Closer”, która nawiązuje do przeboju „Tiny Dancer”.

Britney Spears. Ikona popu

Spears uważana jest za artystkę, która znacząco wpłynęła na odrodzenie się popu w pierwszej dekadzie lat 2000.

Britney Spears swoją debiutancką płytę wydała w 1998 roku. „... Baby One More Time”, sprzedał się w łącznym nakładzie ponad 35 mln egzemplarzy na świecie i stał się najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez niepełnoletniego artystę w historii muzyki i trzecim najlepiej sprzedającym się albumem nagranym przez kobietę. Tytułowy singiel wciąż jest jednym z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów. Drugi album „Oops!... I Did It Again”, który miał premierę w 2000 roku, trafił do Księgi Rekordów Guinnessa i sprzedał się w nakładzie 27 mln kopii na świecie.

Od początku kariery muzycznej zdobyła ponad 431 prestiżowych nagród muzycznych, z czego 83 zdobyła w ciągu jednego roku od debiutu, co czyni ją trzecim najczęściej nagradzanym muzykiem w historii. Współpracowała z takimi gwiazdami jak Michael Jackson, Madonna, Mick Jagger, Aerosmith czy Keith Richards.

