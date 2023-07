Ile Norbi zarabia za prowadzenie „Koła fortuny”? Kwota robi wrażenie

51-letni dziś Norbi karierę rozpoczynał w 1997 roku. Wydał wtedy swój album „Samertajm”, a na nim był singiel „Kobiety są gorące”, który szybko stał się ogólnopolskim przebojem. Artysta zdobył za ten przebój Fryderyka w kategorii „Album roku – dance & techno” i stał się rozpoznawalny w całej Polsce.

Norbi w TVN i TVP. Gdzie pracował?

Chociaż żaden inny jego utwór nie zdobył tak wielkiej popularności, jak „Kobiety są gorące”, Norbi szybko znalazł pracę jako prezenter. Prowadził teleturnieje TVN, w tym „Fabryka Gry”, „No to gramy!” czy „Salon gier”. W 2018 roku został prowadzącym teleturnieju TVP1 „jaka to melodia”, a od września 2019 roku stoi na czele programu TVP2 „Koło fortuny”. Drugi z tych formatów Norbi prowadzi do dziś.

– Nagraliśmy tych odcinków chyba z milion, więc na razie mamy przerwę. Znaczy tak, jesienią wchodzą oczywiście nowe premierowe odcinki, a my z nagraniami wrócimy tak jak rok temu, za mniej więcej pół roku i będziemy kręcić dalej – mówił ostatnio artysta w Radiu ZET o popularnym teleturnieju, który prowadzi.

Ile zarabia Norbi za prowadzenie „Koła fortuny”?

Tymczasem portal Pomponik postanowił „zbadać”, ile może zarabiać Norbi na prowadzeniu programu „Koło fortuny”. Jak się okazuje, nie są to małe kwoty.

„Jak można dowiedzieć się z informacji prasowych – na konto autora hitu »Kobiety są gorące« wpływa od 80 do nawet 100 tysięcy złotych za każdy sezon teleturnieju” – czytamy.

