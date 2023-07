Borys i Sonia Szyc w filmie „Miało cię nie być”. Jest zwiastun

Najnowszy film Kuby Michalczuka, reżysera komediowego hitu „Teściowie", oparty na scenariuszu Kasi Sarnowskiej („Wszystkie Nasze Strachy", „(Nie)znajomi", „Narzeczony na niby", „Chemia").

„Miało Cię nie być". O czym opowiada film?

Siedemnastoletnia Mańka (Sonia Szyc) nieoczekiwanie wkracza do świata ojca (Borys Szyc), z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna jest w ciąży, ale też, wbrew woli córki, postanawia jej pomóc.

Co jednak czterdziestoletni mężczyzna może wiedzieć o problemach dorastającej nastolatki? Niewiele. Dlatego też wpada na pomysł, aby poszukać wsparcia i rady u byłych partnerek. Spotkania z barwną grupą „eks", wśród których znajdą się zarówno wojująca feministka, jak i tancerka z nocnego klubu, staną się dla ojca i córki szansą na nowy początek. Finał ich wspólnych perypetii zaskoczy każdego.

„Zmysłowe zdjęcia Macieja Rytra oraz przepełnione autentycznością kreacje aktorskie Soni Szyc i Borysa Szyca sprawiają, że film Kuby Michalczuka jest niezwykle sugestywnym, wypełnionym humorem obrazem opowiadającym o tym, że nigdy nie jest za późno, by coś zmienić, a to co drażni nas w bliskich często jest ważną opowieścią o nas samych” – opisuje dystrybutor Kino Świat.

W obsadzie znaleźli się: Borys Szyc („Zimna wojna", „Wojna polsko-ruska", „Kryptonim Polska", serial „Król"), Sonia Szyc (debiut filmowy), Magdalena Cielecka („Pitbull. Niebezpieczne kobiety", serial „Chyłka"), Iza Kuna („Masz ci los!", „Teściowie", serial „Planeta Singli. Osiem historii"), Jan Peszek („Listy do M. 5", „Juliusz"), Anita Jańcia („Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", „Chemia"), Anna Moskal („Planeta Singli", „Czarna owca"), Anna Mrozowska („Na chwilę, na zawsze", „Behawiorysta"), Tomek Czechowski (debiut filmowy), Maciej Bisiorek (debiut filmowy).

„Miało Cię nie być". Kiedy premiera?

Film „Miało Cię nie być" w kinach od 27 października.

