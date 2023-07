Dylan Sprouse i Barbara Palvin wzięli ślub! Uroczystość odbyła się na Węgrzech

Dylan Sprouse, znany z serii „Nie ma to jak hotel”, w której grał ze swoim bratem bliźniakiem Colem od 2005 do 2008 roku, oraz Barbara Palvin, ambasadorka Armani Beauty i aniołek Victoria's Secret, są razem od czerwca 2018 roku. Najpierw wspólnie mieszkali w apartamencie na nowojorskim Brooklynie, a we wrześniu 2021 roku przeprowadzili się do Los Angeles.

Gwiazdor „Nie ma to jak hotel” wziął ślub

W czerwcu 2023 roku para poinformowała o swoich zaręczynach w mediach społecznościowych i magazynie „Vogue”. Odnosząc się do planowania ślubu Palvin przyznała, że nie denerwuje się całą ceremonią i w rzeczywistości bardziej stresowały ją same zaręczyny.

– Mam na myśli to, że mężczyzna ma czas na to, aby przygotować się do oświadczyn. Dylan miał pierścionek przez siedem miesięcy, zanim zadał mi pytanie. Ja musiałam zdecydować dokładnie w tym momencie. odkąd zaczęliśmy się spotykać wiedziałam, że chcę go poślubić, ale to poważna decyzja – podkreśliła.

Co wiemy o ślubie Palvin i Sprouse'a?

Jak podają amerykańskie media, para wzięła ślub w małym mieście na Węgrzech, skąd pochodzi Palvin. Była to bardzo prywatna ceremonia, a świat dowiedział się o niej tylko dzięki fotkom, które udało się zrobić fanom pary. Widać na nich modelkę w białej sukni ślubnej z małym bukietem kwiatów w dłoniach, przed kaplicą, w której doszło do ślubu. Na innym zdjęciu widać też brata bliźniaka Dylana, Cola Sprouse'a, podczas wydarzenia.

