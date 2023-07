Co oglądać w weekend? Nowości na Netflix

W tym tygodniu na Netflix zadebiutowało sześć nowych produkcji. Czy któraś z nich przypadnie ci do gustu? Sprawdź listę premierowych tytułów.

„Sklonowali Tyrone’a”

W wyniku splotu tajemniczych zdarzeń nieprawdopodobne trio (John Boyega, Jamie Foxx i Teyonah Parris) trafia na ślad haniebnego spisku rządowego.





„Najgłębszy wdech”

Podwodne drogi mistrzyni freedivingu i zawodowego płetwonurka schodzą się w pragnieniu sięgnięcia po najwyższe — czy raczej najgłębsze — laury w dziedzinie nurkowania swobodnego. Pogoń za marzeniami w głąb oceanu jest dla bohaterów źródłem nieopisanej satysfakcji, ale i nieuchronnego zagrożenia.





„(Prawie) legendy Bahía Colorada”

Romeo i Preciado to synowie Valentína, casanovy z dwiema żonami, dla którego w życiu najważniejsze są miłość, muzyka i samochody. Po nagłej śmierci ojca bracia postanawiają pójść własną drogą w pogoni za przeznaczeniem. Po jakimś czasie Romeo odkłada swoje marzenie o karierze złoczyńcy z telenoweli na bok, aby wrócić do Bahia Colorada i wziąć udział w wiecu na cześć ojca. Podróż ta nie tylko połączy go ponownie z Preciado, ale także z innymi zabawnymi i uroczymi postaciami z tej północno-meksykańskiej społeczności, konfrontując go z przeszłością, z którą nie chciał się mierzyć.





„Nieznane oblicze planety: Jaskinia kości”



Na znajdującym się w RPA stanowisku archeologicznym o nazwie „Kolebka Ludzkości” paleoantropolog Lee Berger znajduje najstarszy na świecie cmentarz, na którym nie są pochowani ludzie. Jeśli Lee i jego zespół zdołają udowodnić, że podobne do małpy stworzenia o małym mózgu praktykowały skomplikowane rytuały pogrzebowe, odmieni to wszystko, co wiemy na temat ewolucji człowiekowatych i początkach wierzeń.

Czteroodcinkowy serial dokumentalny poświęcony eksploracji fascynujących i niezbadanych miejsc. Poszczególne odcinki będą mieć swoją premierę co tydzień, a każdy z nich przesunie granice wiedzy, zaprezentuje niezbadane terytoria i odsłoni tajemnice naszego świata, wykorzystując historie niezwykłych ludzi i miejsc, których nigdy wcześniej nie uchwycił obiektyw kamery. Od odkrycia najstarszego cmentarza na świecie po mrożące krew w żyłach spojrzenie na zastosowanie sztucznej inteligencji w działaniach wojennych — przygotuj się na ekscytującą podróż, która nie tylko poszerzy Twoje horyzonty, ale także obudzi w Tobie łowcę przygód.



„Słodkie magnolie”, sezon 3.



Serial opowiada o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.

Po awanturze u Sullivana Maddie usilnie stara się jak najlepiej pomóc Calowi, próbując zarazem oczyścić swoją drogę emocjonalną. Helen zmaga się z trudnymi decyzjami dotyczącymi mężczyzn w jej życiu, a dana Sue poszukuje sposobu, aby wykorzystać czek od pani Frances z korzyścią dla społeczności, nie burząc ładu w swojej rodzinie. Ujawnienie tożsamości osoby, która przecięła opony, szokuje mieszkańców Serenity, głosowanie za odwołaniem z urzędu powoduje nieoczekiwane konsekwencje, a osoby ze wszystkich pokoleń mają przed sobą niespodzianki miłosne. W tym sezonie kobiety radzą sobie z problemami — i wszystkimi powiązanymi komplikacjami — z ich charakterystycznym ciepłem, humorem i przywiązaniem do siebie nawzajem oraz swoich bliskich. Nie wspominając o margaritach.



„Superagentki 4”

W neofuturystycznej afrykańskiej Lusace emerytowana tajna agentka rekrutuje cztery odważne nastolatki, aby pomogły jej uratować świat… mimo że budżet średnio na to pozwala. Tak oto dziewczyny, które jeszcze niedawno były zwyczajnymi uczennicami, zmieniają się w superbohaterki walczące z superpotężnymi wrogami.

