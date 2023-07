Festiwal w Gdyni 2023. Te filmy powalczą o Złote Lwy!

Zgodnie z regulaminem 48. FPFF wyboru filmów do Konkursu Głównego dokonali: Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska oraz powołany przez nią Zespół Selekcyjny (organ doradczy, w skład którego wchodzą: filmoznawczyni Anita Skwara, krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski i reżyser filmowy Janusz Zaorski), a także Komitet Organizacyjny. W Konkursie Głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów. Wśród nich są 2 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i 4 drugie filmy reżyserów.

– Mamy w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń — o udział w Konkursie Głównym ubiegało się prawie 60 filmów. Wybranie z tego jedynie 16 tytułów było dla nas oczywiście niełatwym zadaniem. Kilku filmów, które odpadły już na ostatnim etapie selekcji, szczególnie mi żal. Cieszy za to różnorodność gatunków i stylów. Polskie kino ma dziś wiele odmian, potrafi zaskakiwać. O tym przede wszystkim opowiada tegoroczny Konkurs Główny – tłumaczyła Joanna Łapińska.

Filmy, które powalczą o Złote Lwy w Gdyni

„Chłopi”, reżyseria i scenariusz: DK Welchman, Hugh Welchman, producenci: Sean Bobbitt, Hugh Welchman



Adaptacja słynnej powieści Władysława Reymonta. Reżyserią zajęli się DK Welchman (Dorota Kobiela) i Hugh Welchman. Zespół zasłynął produkcją „Twój Vincent", pierwszą na świecie pełnometrażową animacją malarską, którą zobaczyło w kinach 6 mln widzów.

– Skala dwóch filmów jest nie do porównania. „Twój Vincent" to kameralny film, gdzie jest dużo statycznych ujęć, dialogów. „Chłopi" to prawdziwe widowisko. W filmie mamy imponujące sceny tańca, bitwy. To niesamowicie dynamiczne ujęcia, kamera często wędruje za bohaterem, wiele dzieje się w kadrze. Praca nad dwoma filmami oczywiście przynosiła wyzwania, przy „Twoim Vincencie" tworzyliśmy wiele autorskich rozwiązań, „Chłopi" stawiają jednak poprzeczkę znacznie wyżej – wyjaśniła DK Welchman.

Początkowo studio BreakThru Films nakręciło film z aktorami. W „Chłopach" bierze udział plejada polskich gwiazd, m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa. W głównej roli – Jagny − występuje Kamila Urzędowska.

Następnie ponad 100 malarzy w czterech studiach w Polsce, na Litwie, w Ukrainie i Serbii malowało olejne obrazy na płótnie, które stały się klatkami kluczowymi w filmie. Artyści do tej pory poświęcili ponad 200 000 godzin pracy.



„Doppelgänger. Sobowtór”, reżyseria: Jan Holoubek, scenariusz: Andrzej Gołda, producentka: Anna Waśniewska-Gill



Jan Holoubek („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy") nie zwalnia tempa. Po doskonale przyjętym debiucie fabularnym „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” i światowym sukcesie serialu „Wielka woda”, przygotowuje się do premiery kolejnego pełnometrażowego filmu.

Główne role w filmie reżyser powierzył Jakubowi Gierszałowi i Tomaszowi Schuchardtowi. Film przenosi widzów w czas przełomu lat 70-tych i 80-tych, a jego akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Hans (Gierszał) żyje w tętniącym życiem Strasburgu, korzystając z możliwości jakie daje Zachód, wtapia się w lokalną społeczność jednocześnie prowadząc działalność szpiegowską, natomiast Bitner (Schuchardt) mieszka w Sopocie, angażuje się w działalność „Solidarności" i prowadzi spokojne, rodzinne życie. Z pozoru ich życia są zupełnie inne, jednak łączy ich przeszłość oraz konieczność zmierzenia się z własnymi słabościami i namiętnościami.

Na ekranie u boku Jakuba Gierszała, Tomasza Schuchardta zobaczymy między innymi Wiktorię Gorodeckają Katarzynę Herman i Andrzeja Seweryna, a także zagraniczne gwiazdy – Emily Kusche, Joachim Raaf, Nathalie Richard i Jessica McIntyre.



„Jedna dusza”, reżyseria, scenariusz i producent: Łukasz Karwowski



Poruszająca historia człowieka, który z dna prywatnego piekła rozpoczyna drogę ku czyśćcowi i odkupieniu oraz jego żony heroicznie walczącej o godność i ocalenie siebie. W rolach głównych trzykrotny zdobywca Polskiej Nagrody Filmowej – Orzeł, gwiazda box-office'owych hitów Dawid Ogrodnik („Johnny", „Ostatnia Rodzina") i Małgorzata Gorol („Śubuk"), którym na wielkim ekranie partnerują: Dorota Kolak („Chce się żyć") i Tomasz Schuchardt („Wielka woda"). „Jedna dusza" to brawurowo zagrana, przejmująco ludzka opowieść o miłości, wybaczeniu i zmaganiach z przeciwnościami losu oraz wewnętrznymi demonami.

Jest rok 1990, kiedy na świat przychodzi Alojz (Dawid Ogrodnik). Początkowo matka (Dorota Kolak) zamierza porzucić chłopca, jednak ostatecznie powraca po płaczącego synka. Mijają lata. Dorosły już mężczyzna jest twardym górnikiem, mającym charyzmę i posłuch kolegów. Jednak skłonność do alkoholu sprawia, że każdego dnia cierpią jego najbliżsi – żona Anna (Małgorzata Gorol) i mali synowie. Kiedy doprowadzona do ostateczności kobieta postanawia porzucić męża, dochodzi do niespodziewanego. Podczas katastrofy w kopalni, Alojz bez wahania ratuje życie kolegi, którego dotychczas bezlitośnie szykanował. Wypadek stanie się dla całej rodziny przełomem, który odmieni jej życie bezpowrotnie. Paradoksalnie jednak, mimo tragicznych konsekwencji, przyniesie też iskrę nadziei.



„Święto ognia”, reżyseria i scenariusz: Kinga Dębska, producent: Piotr Dzięcioł



Miłość, której nie da się zapomnieć, pasja i cena sukcesu – to wszystko w nowym filmie ukochanej reżyserki Polaków – Kingi Dębskiej („Moje córki krowy", „Zabawa zabawa", „Zupa nic"). Tym razem zdobywczyni rekordowej liczby nagród i wyróżnień przyznawanych przez krajową publiczność powraca z lekko magicznym, pełnym humoru i wzruszeń projektem, który – jak sama mówi – jest najbardziej czułym i delikatnym z jej filmów, czymś pomiędzy „Amelią" a „Nietykalnymi". ​Podnoszące na duchu „Święto ognia" powstało w oparciu o uwielbiany przez czytelników i uhonorowany nagrodą literacką im. Norwida książkowy bestseller 2021 roku, autorstwa Jakuba Małeckiego. „Święto ognia" tylko w kinach od 6 października 2023 roku.

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma ze starszą siostrą Łucją (Joanna Drabik) – wschodzącą gwiazdą Baletu Narodowego, będącą u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją radość życia, poznają siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.



„Lęk”, reżyseria: Sławomir Fabicki, scenariusz: Monika Sobień-Górska, producenci: Violetta Kamińska, Izabela Wójcik, Dariusz Jabłoński

Sławomir Fabicki – reżyser głośnego, nominowanego do Oscara filmu „Męska sprawa” tym razem swoją uwagę skierował w stronę kobiet. „Lęk” to kobiece kino drogi. Poruszająca opowieść o bliskiej relacji dwóch sióstr Małgorzaty (Magdalena Cielecka) i Łucji (Marta Nieradkiewicz).



Dwie siostry Małgorzata (Magdalena Cielecka) i Łucja (Marta Nieradkiewicz) wyruszają w długą podróż, pierwszą wspólną od wielu lat. Zostawiają w Polsce dotychczasowe życie: Małgorzata – kancelarię prawną, w której jest wspólniczką, a Łucja – rodzinę, małe dzieci i pracę w kancelarii siostry. Celem ich wyjazdu jest klinika w Szwajcarii. Małgorzata ma raka piersi w ostatnim stadium. Jest zmęczona chorobą, która wycieńczyła jej organizm. Łucja zostaje jej kierowcą i siłą rzeczy powiernikiem. W trakcie podróży kobiety poznają się na nowo.



„Horror Story”, reżyseria i scenariusz: Adrian Apanel, producenci: Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska



Reżyser i scenarzysta filmu, Adrian Apanel jest absolwentem Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Jego film dyplomowy - sensacyjna komedia „Rap Braders” (2015) wrócił z nagrodami z amerykańskich festiwali Comic Con w Tampa Bay i w San Francisco.

W 2021 roku zrealizował w Studiu Munka krótkometrażową „Stancję”, którą uhonorowano m.in. statuetką Jańca Wodnika dla najlepszego filmu na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni. „Horror Story" jest debiutem pełnometrażowym Adriana Apanela.

„Horror Story" to balansująca na granicy jawy i snu, mocno przyprawiona czarnym humorem opowieść o pełnym ambicji absolwencie Tomku, który próbuje zdobyć wymarzoną pracę w korporacji. Świat ten jawi się jednak jako coraz bardziej nonsensowny i powtarzający bezmyślne schematy. Na czas szukania zatrudnienia bohater wprowadza się na stancję, która przypomina dom z horrorów. Trudno zdecydować co jest jednak dla niego większym koszmarem - upiorny dom z dziwnymi lokatorami czy pełen korporacyjnych absurdów i codziennych frustracji proces zdobywania posady.

Obsada: Jakub Zając („Stancja”, „Najlepszy”, „Belfer”, „Zenek”), Michalina Olszańska („Miasto 44”, „Pokolenia Ikea”, „Bejbis”, „Pajęczyna”); Marta Stalmierska („Johnny", „Braty", „Apokawixa", „Wyrwa"), Paulina Gałązka („Kamienie na szaniec”, „Furioza”, „Dziewczyna z szafy”), Anna Seniuk („Panny z Wilka”, „Konopielka”, „40-latek”), Marian Opania („Człowiek z żelaza”, „Palec boży”, „Piłkarski poker”).



„Różyczka 2”, reżyseria: Jan Kidawa-Błoński, scenariusz: Maciej Karpiński, Agatha Dominik, producent: Mariusz Łukomski



Kontynuacja znakomitej „Różyczki” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, filmu nagrodzonego trzema Złotymi Lwami na Festiwalu w Gdyni (najlepszy film, najlepsza rola kobieca, najlepszy dźwięk), a także Orłem za najlepszą rolę męską. Magdalena Boczarska występuje w podwójnej roli: jako matka skrywająca mroczną tajemnicę sprzed lat i córka, która musi się zmierzyć z jej konsekwencjami. „Różyczka 2” to poruszająca opowieść o dramatycznej prawdzie, która zmusza do przewartościowania całego życia i dokonania najtrudniejszego wyboru.

Joanna Warczewska (Magdalena Boczarska) ma wszystko: wielką miłość i świetnie rozwijającą się karierę. To poukładane życie w jednej chwili burzy jednak zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż. Kiedy los daje Joannie nową życiową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła jej zdjęcia i dokumenty kompromitujące jej rodzinę, żądając setek tysięcy euro w zamian za milczenie. Joanna decyduje się na własną rękę zmierzyć z szantażystą i z prawdą o własnej przeszłości. Gotowa jest zaryzykować wszystko, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem i rozwikłać skomplikowaną intrygę, w którą została wciągnięta. Jaką rolę w tej dramatycznej grze odegrają tajemniczy agent, wpływowy polityk i przyjaciel z przeszłości? Jej wynik może mieć wpływ na losy milionów, a czas nie działa na korzyść Joanny.

Obsada: Magdalena Boczarska („Różyczka”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Ostatnia rodzina”, „Testosteron”, „W ukryciu”, „Król” – serial); Robert Więckiewicz („Różyczka”, „Kler”, „Wałęsa”, „W ciemności”, „Wesele”, „Pod mocnym aniołem”, „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”); Janusz Gajos („Przesłuchanie”, „Body/Ciało”, „Jasminum”, „Psy”, „Kler”, „Układ zamknięty”); Jacek Braciak („Żeby nie było śladów”, „Róża”, „Wołyń”, „Kler”, „Różyczka”, „Córka trenera”, „Drogówka”).



„Figurant”, reżyseria: Robert Gliński, scenariusz: Andrzej Gołda, producenci: Zbigniew Domagalski, Włodzimierz Niderhaus



Film Roberta Glińskiego („Cześć Tereska”, „Świnki”, „Długi weekend”), na podstawie scenariusza Andrzeja Gołdy („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”).

Historia esbeka, który przez 20 lat inwigilował Karola Wojtyłę. Psychologiczny portret człowieka żyjącego w wyizolowanym świecie tajnych służb i inwigilacji. Między esbekiem Budnym, a nieświadomym jego istnienia biskupem (nigdy nie stanęli twarzą w twarz) rodzi się szczególna więź: jednostronna, obsesyjna i patologiczna.

W głównych rolach: Mateusz Więcławek, Marianna Zydek, Andrian Brząkała, Zbigniew Stryj.



„Fin del Mundo?”, reżyseria i scenariusz: Piotr Dumała, producenci: Piotr Kobus, Agnieszka Drewno



„Fin del mundo?” to najnowszy film Piotra Dumały („Las”, „Łagodna”, „Ederly”).

Waldi i jego trzy siostry mieszkają w starej willi pod miastem, a w piwnicy ich stuletni rodzice, którzy kilka lat temu umarli. Cała rodzinka cieszy się wspólnymi śniadaniami i domowym ciepłem, dopóki Waldi nie odkrywa w sobie nadprzyrodzonych mocy. Wtedy niespodziewani goście wciągają rodzinę w ściśle tajny plan, zmuszając zmarłych rodziców do uruchomienia swoich znajomości w zaświatach.

W rolach głównych w filmie „Fin del mundo? zobaczymy m.in. Stanisława Brudnego, Andrzeja Szeremetę, Aleksandrę Popławską, Helenę Norowicz, Mariusza Bonaszewskiego oraz Gabrielę Muskałę.



„Freestyle”, reżyseria: Maciej Bochniak, scenariusz: Maciej Bochniak, Sławomir Shuty producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham



Film w reżyserii Macieja Bochniaka („Magnezja, ”Disco Polo„, ”Belfer„), z główną rolą Macieja Musiałowskiego.

„Freestyle” to polski film sensacyjny opowiadający o Diego. Mężczyzna jest ulicznym raperem, który wcześniej dealował narkotykami. Aktualnie jest on jednak po odwyku i chce się skupić tylko na muzyce. Niespodziewanie na Diego spada dług, na którego spłatę nie ma pieniędzy. Na jego drodze pojawia się słowacki gangster. Oferuje on raperowi szybki i złoty biznes. Z dnia na dzień szemrany biznes idzie jednak coraz gorzej.



„Imago”, reżyseria: Olga Chajdas, scenariusz: Lena Góra, Olga Chajdas, producenci: Izabela Wójcik, Violetta Kamińska, Dariusz Jabłoński



Film Olgi Chajdas („1983”, „Wataha”, „Nina”).

„Imago” to post-punkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. Opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności, seksie i medytacji. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce.

W obsadzie filmu oprócz Leny Góry znaleźli się także Bogusława Schubert, Mateusz Więcławek, Wacław Warchoł, Wojciech Brzeziński, Justyna Wasilewska, Marek Siudym, Agnieszka Suchora i Andrzej Konopka.



„Kos”, reżyseria: Paweł Maślona, scenariusz: Michał A. Zieliński, producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham



Film Pawły Maślona („Atak paniki”, „Demon”), z główną rolą Jacka Braciaka i drugoplanową Bartosza Bieleni.

Film „Kos” przedstawia wydarzenia, które rozegrały się wiosną 1794 roku. Generał Tadeusz „Kos” Kościuszko planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. W drodze poznają też młodego chłopa Ignaca. Szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica.



„Raport Pileckiego”, reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz, scenariusz: Leszek Wosiewicz, Krzysztof Łukaszewicz, producenci: Włodzimierz Niderhaus, Zbigniew Domagalski



Film Leszka Wosiewicza („Rozdroże cafe”) i Krzysztofa Łukaszewicza („Generał Nil”, „Lincz”, „Karbala”). W obsadzie pojawili się: Przemysław Wyszyński, Karolina Chapko, Mariusz Jakus, Karol Wróblewski i Paweł Paprocki.

„Raport Pileckiego” to film fabularny inspirowany historią życia rotmistrza Witolda Pileckiego – polskiego patrioty, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej i Wojny Obronnej 1939 roku, uczestnika Powstania Warszawskiego oraz nieustępliwego konspiratora, toczącego heroiczną walkę z bestialstwem i okrucieństwem dwóch totalitarnych systemów XX wieku: nazizmu i komunizmu. Filmowy obraz przedstawia Pileckiego nie tylko jako bohatera wojennej pożogi, ale też jako kochającego męża i ojca. Tytułowy raport to nawiązanie do jednego z największych wyzwań, których podjął się Pilecki – przeniknięcia jako ochotnik do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz i jego dokładnej infiltracji. Zebrane przez niego podczas niemal dwu i półrocznej niewoli materiały, pozwoliły na przedstawienie światu olbrzymiej skali zbrodni, która działa się za murami obozu.



„Sny pełne dymu”, reżyseria i scenariusz: Dorota Kędzierzawska, producent: Arthur Reinhart



Film w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej („Jestem”, „Wrony”, „Pora umierać”). W obsadzie Krzysztof Globisz i Żaneta Łabudzka.

Prosta historia spotkania dwojga zupełnie różnych i dalekich sobie ludzi. Przypadek sprawia, że spędzają ze sobą kilka dni. Czasem tak się zdarza, że ci, którzy wydawali się nam całe życie bliscy i kochani, stają się zupełnie obcy. A ci obcy niespodziewanie okazują się bardzo bliscy. Wystarczy popatrzeć sobie w oczy. Wtedy od razu sny robią się pełne dymu i chce się żyć.



„Święty”, reżyseria i scenariusz: Sebastian Buttny, producentka: Izabela Kiszka-Hoflik



Film stworzył Sebastian Buttny („Heavy Mental”, „Pierwsza miłość”). W obsadzie: Mateusz Kościukiewicz, Lena Góra, Leszek Lichota, Dobromir Dymecki, Michał Włodarczyk.

Akcja filmu dzieje się wiosną 1986 roku. Andrzej Baran, porucznik Milicji Obywatelskiej, zostaje przydzielony do najtrudniejszej sprawy, z jaką do tej pory musiał się zmierzyć w swojej karierze. Czy komuś zależy, aby nie udało się rozwiązać zagadki, a może okoliczności są wyjątkowo trudne…

20 marca 1986 r . ukradziono z Katedry Gnieźnieńskiej symbol kultu - wykutą w srebrze figurę Świętego Wojciecha z barokowego relikwiarza. Porucznik milicji, któremu powierzono te sprawę nawiązuje współpracę z duchownymi gospodarzami Katedry. Obu stronom zależy na odzyskaniu rzeźby, ale współpraca jest trudna, bo stosunki Kościoła i Państwa nigdy dotąd nie były tak napięte. Kradzieży dokonano niecałe dwa lata po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki... W trakcie śledztwa rozgrywają są trzy równoważne wątki.



„Tyle, co nic”, reżyseria i scenariusz: Grzegorz Dębowski, producenci: Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński, Jacek Bromski



Film Grzegorza Dębowskiego („Nie dotyczy rowerów”).

To osadzony w surowych realiach polskiej wsi kryminał z silnie zaakcentowanym wątkiem społecznym. Grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który, wbrew wcześniejszym obietnicom, zagłosował przeciwko ich interesom. W wyrzuconym pod jego domem gnoju znajdują się ludzkie zwłoki. Lider protestu, Jarek, jest na ustach wszystkich jako osoba najbardziej podejrzana, chociaż zmarłym jest jego najbliższy przyjaciel. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu. Jarek walczy o pamięć o swoim przyjacielu ze światem, który zapomnienie traktuje jak lekarstwo. Jednocześnie chce udowodnić, że życie żadnego człowieka nigdy nie jest warte „tyle, co nic”.

W roli głównej zobaczymy Artura Paczesnego. Będą mu towarzyszyć m.in. Radosław Hebal, Agnieszka Kwietniewska, Monika Kwiatkowska, Artur Steranko i Marcin Sztendel.

Konkurs Filmów Krótkometrażowych 48. FPFF

Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 25 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu „30 minut” Studia Munka – Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Są to:

„As It Was”, reżyseria: Anastasiia Solonevych, Damian Kocur, produkcja: EXA Studio

„Być kimś”, reżyseria: Michał Toczek, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Ciepło”, reżyseria: Klaudia Fortuniak, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Czwartek”, reżyseria: Bren Cukier, produkcja: Silver Frame

„Do Raju”, reżyseria: Marta Szymanek, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

„Hekele”, reżyseria: Łukasz Sikora, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

„Herstory”, reżyseria: Tomasz Stuleblak, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

„IL3 MNI3 KOCHASZ”, reżyseria: Ewa Japola, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Krokodyl”, reżyseria: Dawid Bodzak, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Liosza”, reżyseria: Miłosz Sawicki, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Mania!”, reżyseria: Lena Jaworska, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

„Metaliczny posmak / Металевий Присмак”, reżyseria: Ivan Krupenikov, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

„Misie Polarne”, reżyseria: Bartosz Stankiewicz, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Moje Stare”, reżyseria: Natasza Parzymies, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

„Pierwszy taniec w chmurach”, reżyseria: Michał Mieszczyk, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

„Pieśń Humbaków”, reżyseria: Klaudia Folga, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Piękna łąka kwietna”, reżyseria: Emi Buchwald, produkcja: Studio Munka SFP

„Radość życia”, reżyseria: Szymon Waćkowski, produkcja: Studio Munka SFP

„Sabina”, reżyseria: Diana Zamojska, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

„Sprzedawca”, reżyseria: Patryk Kaflowski, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

„Stwór”, reżyseria: Damian Kosowski, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Te cholerne peonie”, reżyseria: Polina Biliaieva, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

„Warszawa, Holandia”, reżyseria: Ming-Wei Chiang, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

„Wspaniałe kilka minut”, reżyseria: Hubert Patynowski, produkcja: Studio Munka SFP

„Wszystko dla mojej przyjaciółki”, reżyseria: Lulu Pomorova, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

Konkurs Filmów Mikrobudżetowych 48. FPFF

W trzeciej sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, znalazły się filmy zakwalifikowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa



„Pokolenie Ikea”, reżyseria i scenariusz: Dawid Gral, producentka: Monika Raj

„Ultima Thule”, reżyseria i scenariusz: Klaudiusz Chrostowski, producenci: Beata Rzeźniczek, Klaudia Śmieja-Rostworowska, Klaudiusz Chrostowski, Jakub Gierszał

„W nich cała nadzieja”, reżyseria i scenariusz: Piotr Biedroń, producentka: Beata Pisula

„Życie w błocie się złoci”, reżyseria: Piotr Kujawiński, scenariusz: Piotr Kujawiński, Danuta Kujawińska, producentka: Katarzyna Kujawińska

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 18-23 września 2023 roku.

