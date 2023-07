Miss Polski 2023. Poznajcie 32 kandydatki!

W niedzielę 16 lipca w Nowym Sączu odbędą się wybory Miss Polski 2023. Będzie to kolejna impreza podczas Festiwalu Piękna 2023, po wyborze Miss Supranational 2023.

Gospodarzami wieczoru będą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna oraz finalistka Miss Polski 2014 i prowadząca reality show Polsatu „Farma” Ilona Krawczyńska.

W jury konkursu zasiadają m.in. ślubna ekspertka i kreatorka stylu Izabela Janachowska, najpiękniejsza kobieta polskiej kuchni Ewa Wachowicz, Marcelina Zawadzka, Maciej Zień, Miss Polski 2022 Aleksandra Klepaczka i Katarzyna Krzeszowska, Miss Polski 2012. Reżyserem gali finałowej Miss Polski 2023 jest Szymon Łosiewicz, z kolei choreografię przygotowała Anna Bubnowska.

Kandydatki na Miss Polski 2023

W 34. wyborach Miss Polski 2023 wezmą udział nie – jak dotychczas 24 kandydatki, a 32 kobiety – po dwie reprezentantki każdego z województw. Oto kobiety, spośród których wyłoniona zostanie Miss.

Martyna Rurańska z Wrocławia, woj. dolnośląskie



Urodziła się w Częstochowie, ale mieszka, pracuję i studiuje we Wrocławiu. Ma 22 lata. Jest studentką pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. W przyszłości chciałaby zostać kuratorem sądowym. Szybko się uczy, potrafi myśleć abstrakcyjnie i logicznie. Jest empatyczna i odpowiedzialna.



Agata Weiss z Wrocławia, woj. dolnośląskie



Ma 23 lata. Studiuje psychologię kliniczną na Collegium Humanum we Wrocławiu. W przyszłości chce pomagać ludziom w kryzysach emocjonalnych. Wraz z bratem rozwija firmę elektroniczną. Wolny czas spędza malując, czytając bądź podróżując. Jej marzeniem jest wyjechać w podróż dookoła świata.



Klaudia Bańkowska, Włocławek, woj. kujawsko – pomorskie



Studiuje pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Potrafi opiekować się dziećmi i ludźmi potrzebującymi, a także świetnie wszystko organizować. Jej największą pasją są podróże, dzięki którym może odkrywać różne kultury, zwyczaje, smaki i poznawać wspaniałych ludzi. Ma 27 lat.



Agata Wendorff z Torunia, woj. kujawsko – pomorskie



Ma 22 lata. Pochodzi z Torunia. Studiuje w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, na kierunku Kosmetologia Estetyczna. Od najmłodszych lat jeździ konno i bez zwierząt nie wyobraża sobie życia. W gimnazjum przeszła na weganizm. Fascynuje się kawą już od ziarna - 3 lata temu zrobiła kurs baristy.



Karolina Gorbaniuk z Lublina, woj. lubelskie



Mieszka w Lublinie i ma 25 lat. Uczy się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku: doktorat z nauk medycznych z zakresu stomatologii i psychologii. W tej chwili pracuje jako kosmetolog. Jej największą pasją jest malarstwo, które pozwala jej się naprawdę odprężyć i zrelaksować.



Patrycja Jarocka z Białej Podlaskiej, woj. lubelskie



Pochodzi z Białej Podlaskiej. Ma 20 lat. Teraz mieszka w Warszawie, gdzie studiuje marketing i sprzedaż w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Na co dzień pracuje w salonie samochodowym. W przyszłości chciałaby zostać stewardessą. Nie boi się podejmować nowych wyzwać, uwielbia adrenalinę i wysokości.



Oliwia Mikulska z Żar, woj. lubuskie



Ma 18 lat i jest tegoroczną maturzystką. Pochodzi z Żar. Gra na fortepianie, uprawiała taniec towarzyski, lubi grać w piłkę ręczną i siatkówkę. Ukończyła szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Od roku dzieli się materiałami do nauki w aplikacji KNOWUNITY. Wolny czas spędza z przyjaciółmi.



Patrycja Puchała z Międzyrzecza, woj. lubuskie



Na co dzień prowadzi studio fryzjerskie w Międzyrzeczu. Ma 23 lata. Świetnie biega na 100 metrów i skacze w dal. Jest punktualna, pracowita, ambitna i konsekwentna. Jej pasje to sport, taniec, podróże oraz praca. W wolnym czasie spaceruje z psem, jeździ na rowerze, podróżuje i chodzi na zumbę.



Kamila Pacholak z Ruśca, woj. łódzkie



Ma 25 lat i pochodzi z Ruśca. Studiuje kosmetologię oraz prowadzi swój gabinet kosmetologiczny. W przyszłości chciałaby otworzyć centrum szkoleniowe, gdzie najlepsi specjaliści będą mogli dzielić się wiedzą z początkującymi kosmetologami. Potrafi robić świetną włoską pizzę na cienkim cieście i bukiety kwiatów.



Milena Terka z Sieradza, woj. łódzkie



Pochodzi z Sieradza i ma 22 lata. Jest studentką drugiego roku budownictwa na Politechnice Łódzkiej, absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Kocha sport, a w szczególności piłkę nożną. Posiada piłkarską licencję trenerską UEFA Grassroots C. W przyszłości chciałaby mieć własną firmę budowlaną.



Aleksandra Budnik z Nowego Sącza, woj. małopolskie



Mieszka w Nowym Sączu i ma 20 lat. Studiuje kosmetologię, pracuje w salonie kosmetycznym i tańczy w Zespole Regionalnym Mystkowianie. Bardzo lubi muzykę. Gra na gitarze klasycznej i elektrycznej. Fascynuje ją też śpiew. Jej pasją jest siatkówka, jazda na rowerze, wycieczki górskie.



Sonia Słomska z Krakowa, woj. małopolskie



Mieszka w Krakowie. Ma 25 lat. W tym roku kończy studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej, o kierunku: inżynieria produkcji. Gra na fortepianie. Uwielbia sport. Jeździ konno, trenuje na siłowni, jeździ na snowboardzie, uczy się wakeboardu i trenuje flipping na trampolinach.



Dominika Staniaszek z Warszawy, woj. mazowieckie



Rodowita Warszawianka. Ma 25 lat. Skończyła dziennikarstwo, a obecnie studiuje politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako reporterka w telewizji. Chciałaby się dalej rozwijać w dziennikarstwie newsowym lub sportowym. Od ponad 10 lat pracuje jako modelka. Uwielbia siatkówkę, którą trenowała.



Julia Tomaszewska z Warszawy, woj. mazowieckie



Ma 25 lat. Pochodzi z Warszawy. Skończyła Politechnikę Warszawską a w tym roku uzyskała tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej. W przyszłości chciałabym założyć własną agencję menadżerską. Zajmuje się tresurą Rottweilerów. Jest także wolontariuszką w schronisku dla zwierząt.



Paulina Buława z Nysy, woj. opolskie



Pochodzi z Nysy i ma 21 lat. Studiuje prawo w biznesie we Wrocławiu i pracuje we włoskiej agencji pracy. Jej pasją jest sport, astrologia, rozwój duchowy i moda. Swój wolny czas spędza z bliskimi. Zawsze stara się wykorzystywać wszystkie dane jej okazje i podejmować decyzje w oparciu o jej odczucia.



Angelika Jurkowianiec z Namysłowa, woj. opolskie



Ma 26 lat i pochodzi z Namysłowa. Studiuje Analitykę Medyczną. Jeździ konno, gra na gitarze i pianinie, a jej pasją jest florystyka. Od 16 roku życia pracuje jako modelką. Występowała na wybiegach w Barcelonie, Madrycie i Berlinie, a jej zdjęcia pojawiały się m.in. w L’Officiel Grazia czy Mirror.



Nikola Dobrowolska z Dębicy, woj. podkarpackie



Pochodzi z Dębicy i ma 19 lat. Studiuje na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Fizjoterapia. W przyszłości chciałaby zostać fizjoterapeutką uroginekologiczną. W wolnym czasie pracuje jako fotografka i fotomodelka. Lubi szybkie, sportowe samochody i sporty ekstremalne.



Gabriela Rogala z Rzeszowa, woj. podkarpackie



Mieszka w Rzeszowie i ma 22 lata. Ukończyła studia na kierunku: Pielęgniarstwo i pracuje w swoim zawodzie. Potrafi profesjonalnie wykonywać zastrzyki i zakładać wenflony. Chęć pomocy innym sprawiła, że została także strażaczką ochotniczką. Pożarnictwo jest jej największą pasją. Pracuje również jako modelka.



Oliwia Łapińska z Białegostoku, woj. podlaskie



Urodziła się w Nowym Jorku, ale mieszka w Białymstoku. Ma 19 lat. Odwiedziła wiele ciekawych miejsc, m.in. Litwę, Niemcy, Francję, Szwajcarię, Włochy czy USA. Marzy o podróży do Tajlandii, aby poznać jej kulturę, smaki i malownicze krajobrazy. W przyszłości chciałaby pracować jako menadżerka influenserów.



Weronika Sienkiewicz z Białegostoku, woj. podlaskie



Mieszka w Białymstoku i ma 21 lat. Jest studentką 2 roku prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od dziecka jej pasją był sport. Próbowała wielu dyscyplin, od pływania, przez aerobik sportowy, do profesjonalnej siatkówki. W wolnym czasie uwielbia słuchać podcastów dotyczących różnych spraw kryminalnych.



Klaudia Ligenza z Gdańska, woj. pomorskie



Ma 24 lata i mieszka w Gdańsku. Ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej na wydziale ETI, o kierunku Inżynierii Biomedycznej. Lubi obserwować trendy w modzie, dlatego pracuje w marce odzieżowej, w której może obserwować pracę projektantów. W przyszłości chciałaby stworzyć własną markę odzieżową.





Emilia Majewska z Gdańska, woj. pomorskie



Pochodzi z Gdańska i ma 20 lat. Studiuje na kierunku lekarskim w Elblągu. W przyszłości chciałaby zostać ginekologiem i onkologiem. Chce wspierać kobiety w walce z rakiem szyjki macicy oraz rakiem piersi. Była wielokrotną mistrzynią Polski w tańcu towarzyskim oraz współczesnym.



Oliwia Masłowska z Chorzowa, woj. śląskie



Ma 18 lat, pochodzi z Chorzowa. Uczy się w technikum hotelarskim. Jej pasją jest taniec – od hip-hopu, po taniec towarzyski i współczesny. Potrafi świetnie gotować i tworzyć autorskie przepisy. Swój wolny czas spędza na podróżowaniu i poznawaniu kultur, obyczajów i smaków odwiedzanych przeze nią państw.





Sylwia Mrochem z Bytomia, woj. śląskie



Pochodzi z Bytomia i ma 22 lata. Studiuje psychodietetykę na Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej życiową pasją jest taniec. Przez kilka lat tańczyła w Teatrze Tańca The Hoofers. Jest niepoprawną optymistką. Marzą jej się wakacje w Tajlandii!



Wiktoria Kurek z Niekłania Wielkiego, woj. świętokrzyskie



Ma 19 lat. Pochodzi z Niekłania Wielkiego. Uczy się w technikum na profilu technik fotografii i multimediów. W przyszłości chciałaby mieć własne studio połączone z agencją reklamową. Od najmłodszych lat lubi rysować. Uwielbia fotografię. Bardzo ceni sobie kontakt z naturą.



Kamila Wzorek z Bodzentyna, woj. świętokrzyskie



Pochodzi z Bodzentyna i ma 19 lat. Studiuje psychologię biznesu. Na co dzień pracuje w szkole językowej. Sport towarzyszy jej od najmłodszych lat. Grała w piłkę nożną! W ciągu niecałego roku udało jej się zwiedzić 6 krajów w Europie. Jej najbliższym podróżniczym celem jest Egipt.



Agata Filipowicz z Elbląga, woj. warmińsko – mazurskie



Ma 22 lata i pochodzi z Elbląga. Studiuje kosmetologię w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Lubi sport! Chodzi na zajęcia pole dance, na siłownię i jeździ na rolkach. Potrafi zrobić szpagat i hamować na rolkach bez hamulców sposobem T-stop! Kocha góry! Zimą jeździ na nartach, a wiosną wchodzi na szczyty.



Paulina Grabowska z Grunwaldu, woj. warmińsko – mazurskie



Pochodzi z Grunwaldu. Ma 24 lata. Pracuje w firmie logistycznej. W przyszłości zamierza otworzyć własną hodowlę Owczarków Niemieckich. Jest honorowym dawcą krwi. Wolny czas spędza głównie ze swoim psem, biegając albo spacerując. Potrafi świetnie gotować!



Julia Marcinkowska ze Ślesina, woj. wielkopolskie



Ma 22 lata. Pochodzi ze Ślesina. Właśnie ukończyła 3 rok studiów, o specjalności śpiew musicalowy na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wystąpiła w kilku programach telewizyjnych, m.in. „Voice of Poland”. Jest laureatką wielu festiwali wokalnych, muzycznych i teatralnych. Gra na fortepianie i pisze własne utwory.



Agnieszka Brewka ze Złotowa, woj. wielkopolskie



Pochodzi ze Złotowa i ma 25 lat. Zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Świetnie gotuje – potrafi z niczego wyczarować pyszne smakołyki. Uwielbia aktywnie spędzać wolny czas. W przyszłości chciałaby pracować jako prezenterka prognozy pogody.



Roksana Brodalka z Czaplinka, woj. zachodniopomorskie



Pochodzi z Czaplinka i ma 26 lat. Studiuje kosmetologię na Warszawskiej Uczelni Medycznej. Poza tym poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach z zakresu kosmetologii estetycznej. Pasjonuje ją również moda oraz włoska kuchnia.



Kaja Tomaszewska z Polic, woj. zachodniopomorskie



Ma 24 lata i pochodzi z Polic. Posiada czarny pas Jiu-Jitsu 1 dan i tytuł „Sensei". Trenuje strzelectwo sportowe i bojowe oraz izraelski system walki Krav-Maga, w którym jest Mistrzynią Polski i Świata. Jest instruktorem samoobrony. Śpiewa, komponuje własne utwory oraz tworzy do nich teledyski.

Wybory Miss Polski 2023. Gdzie oglądać?

Festiwal Piękna 2023 odbywa się w dniach 14–16 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Wybory Miss Polski 2023 widzowie obejrzą na żywo w Telewizji Polsat w niedzielę 16 lipca od godz. 20:00.

Czytaj też:

Miss Polski 2023. Kiedy i gdzie obejrzeć galę? Ile jest kandydatek?Czytaj też:

Nowości tygodnia na Netflix. Co oglądać w weekend?