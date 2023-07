Najlepsze thrillery na Netflix. 30 tytułów, które warto obejrzeć

„Incepcja”



Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.



„Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Kobieta w oknie”



Cierpiąca na agorafobię kobieta zaczyna szpiegować swoich nowych sąsiadów i staje się świadkiem aktu przemocy.



„Infiesto”



Dwójka detektywów tropi porywaczy działających według nikczemnego planu, ale szalejąca pandemia COVID-19 komplikuje nie tylko śledztwo, ale i ich życie prywatne.



„Matka”



Ścigana przez niebezpiecznych wrogów zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej.



„Prawo krwi”



George i Margaret po śmierci syna starają się odnaleźć ich jedynego wnuka



„Wierne przyjaciółki”



Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.



„Krzywe linie Boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Wyjazd na weekend”



Najlepsza przyjaciółka Beth znika podczas wycieczki do Chorwacji. Beth próbuje ustalić, co się z nią stało, ale każdy kolejny trop okazuje się kłamstwem.



„Ona tu rządzi”



Ambitna młoda kobieta zawiera nietypowy układ ze swoją charyzmatyczną szefową. Kiedy nachodzą ją wątpliwości, może być już za późno, by się wycofać.



„Sekretne okno”



Uznany pisarz przenosi się na prowincję, by w spokoju tworzyć kolejne książki. Wkrótce odwiedzi go tajemniczy mężczyzna, który oskarży Raineya o plagiat.



„Klatka”



Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.



„Przybłędy”



Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie czarnej kobiety zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawia się dwójka nieznajomych.



„Platforma”



Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz.



„Yara”



Zdeterminowana prokurator pochłonięta sprawą zaginionej 13-latki robi wszystko, aby dociec prawdy



„Przypadkowy przechodzień”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„Diabeł wcielony”



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Zgubiony telefon”



Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Koniec drogi”



Po utracie pracy niedawno owdowiała Brenda jedzie z rodziną na drugi koniec kraju, aby zacząć nowe życie. W stanie Nowy Meksyk, odcięci od wszelkiej pomocy, muszą nauczyć się walczyć o swoje, gdy stają się celem tajemniczego zabójcy.



„Wtargnięcie”



Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.



„Milczenie”



Rayburn jest byłym myśliwym, który strzeże rezerwatu nazwanego imieniem zaginionej przed laty córki. Gdy na ukrytych w lesie kamerach dostrzega uciekającą dziewczynę i zamaskowanego osobnika, rusza za nimi.



„Tajemnica anioła”



Kobieta opłakująca śmierć swojej córki traci poczucie rzeczywistości, gdy zaczyna myśleć, że dziewczyna może nadal żyć.



„Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



„Zawsze piękna”



Anna i Beth to dwie młode, aspirujące aktorki, dla których dzień bez castingu wydaje się być dniem straconym. Nawet jeżeli pierwsza z nich już nieco się wybiła i dostaje główne role, wciąż są to partie w niskobudżetowych horrorach. Może to kwestia talentu, a może usposobienia, bo przy pewnej siebie i aroganckiej Beth Anna wydaje się nieco wycofana oraz speszona. A że zbyt duża niezależność nie jest w cenie w tej branży, widać dobrze w pierwszej sekwencji filmu Sophii Takal. Remedium na problemy przyjaciółek, które nie radząc sobie z konkurowaniem, mimowolnie się od siebie oddalają, ma być weekendowy wyjazd do domku w Big Sur. Szybko jednak okazuje się, że nawet najpiękniejsze okoliczności przyrody nie łagodzą obyczajów, a napięcie, zamiast spadać, z każdą sceną wzrasta.



„Gra Geralda”



Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



„Efekt hipnozy”



Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Poddaje się hipnozie, jednak okazuje się, że wpadła w śmiertelną psychologiczną pułapkę.

