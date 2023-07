Znamy przyczynę śmierci Lisy Marie Presley. Córka Elvisa miała 54 lata

Lisa Marie Presley, jedyna córka nieżyjącego już Elvisa Presleya i Priscilli Presley, zmarła po kilkugodzinnej hospitalizacji w wyniku zatrzymania akcji serca 12 stycznia 2023 roku. W dniu swojej śmierci rano miała skarżyć się na ból brzucha. Miała 54 lata.

W piątek 14 lipca biuro medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles w komunikacie, podpisanym przez doktora Juana M. Carrillo, przekazanym CNN podało, że przyczyną śmierci Lisy Marie Presley były powikłania związane z niedrożnością jelita cienkiego. Ta z kolei mogła być spowodowana zrostami jelitowymi, które rozwinęły się po operacji bariatrycznej, której artystka poddała się wiele lat temu.

Carrillo napisał także, że przejrzał wyniki toksykologii, które wykazały „terapeutyczne” poziomy oksykodonu we krwi Presley, tj. metabolitu ketapiny (stosowany w leczeniu depresji, schizofrenii lub epizodów maniakalnych) oraz buprenorfiny (środek przeciwbólowy, często stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów). Podkreślił jednak, że nie przyczyniły się one do śmierci gwiazdy. „Lisa Marie Presley zmarła z przyczyn naturalnych” – informuje Carrillo.

Lisa Marie Presley – kim była?

Lisa Marie Presley jedyną była córką Priscilli i Elvisa Presleyów, dlatego często była nazywana księżniczką rock and rolla. Urodziła się w 1968 roku w Memphis w stanie Tennessee. Kiedy miała 9 lat, jej ojciec został znaleziony nieprzytomny w łazience w swojej posiadłości Graceland.

Śmierć taty była dla niej traumatycznym doświadczeniem. Lisa Marie buntowała się, brała narkotyki. Pobyt w szkole z internatem tylko pogorszył sytuację. Ostatecznie Priscilla postanowiła wstąpić do kościoła scjentologicznego i wciągnęła do niego również córkę. – Dwa lata później, gdy matka nie mogła już ze mną wytrzymać, bo z powodu kokainy nie spałam przez 72 godziny, wykopała mnie do centrum scjentologicznego. Tam zaczęłam pracować z ludźmi uzależnionymi od narkotyków. To mnie nauczyło odpowiedzialności. Spotkałam Danny’ego, urodziłam dzieci. Uspokoiłam się – opowiadała Lisa Marie w „Playboyu”.

Lisa Marie Presley – dzieci

Córka Elvisa Presleya cztery razy wychodziła za mąż. W 1987 roku poślubiła Danny'ego Keougha, z którym miała dwójkę dzieci: Danielle Riley oraz Benjamina Storma. Wnuk legendy rock and rolla odszedł w 2020 roku w wieku zaledwie 27 lat. Przez wiele miesięcy zmagał się z depresją oraz uzależnieniami.

W latach 1994-1996 Lisa Marie Presley była związana z Michaelem Jacksonem. W 2002 roku wzięła ślub z Nicolasem Cage'm, z którym rozwiodła się dwa lata później. Przez 10 lat – między 2006 a 2016 rokiem była żoną gitarzysty Michaela Lockwooda, z którym miała dwie córki: bliźniaczki – Finley Aaron Love i Harper Vivienne Ann. Kilka miesięcy po rozwodzie artystka poinformowała, że na komputerze jej byłego męża znaleziono setki obrazów i filmów z pornografią dziecięcą. Te informacje były potem dementowane.

