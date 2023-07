Casting do „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” rozstrzygnięty. Wiemy, kto wygrał!

Przypomnijmy, od zeszłej edycji jednym z uczestników programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jest uczestnik wyłoniony w drodze castingu. W 18. edycji był to Daniel Jaroszek, teraz produkcja wybrała Jagodę Szydłowską.

Kim jest Jagoda Szydłowska?

Jagoda Szydłowska pochodzi z rodziny muzycznej. Czym zajmowali się jej dziadkowie? Jeden był saksofonistą, drugi akordeonistą. Tata uczestniczki to z kolei perkusista i kompozytor, a mama jest pianistką i uczy dzieci gry na instrumentach klawiszowych. Uczestniczka „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” ma dwóch braci, obaj także są pianistami.

Wokalistka, która wygrała casting do muzycznego show Polsaty uczyła się śpiewu na indywidualnych lekcjach u nauczycieli emisji i interpretacji oraz uczęszczała do Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w Bochni ze specjalizacją flet poprzeczny. Dotarła do finału w konkursie radia RMF FM „Twoje 5 min”.

Jagoda należy do zespołu eventowo-coverowego Memento, który gra na imprezach okolicznościowych. Śpiewa swoje kompozycje jako solistka pod pseudonimem Berry Blue. Jej ulubione gatunki to pop, rock, soul, gospel i funk. Utożsamia się z Agnieszką Chylińską w momentach „darcia kopary”. Piosenka Tiny Turner „Simply the Best” pozwoliła jej pokonać niską samoocenę i uwierzyć w siebie.

Kocha podróże, uwielbia uczyć się nowych rzeczy, lubi szybkie samochody i siebie za kółkiem, a także wspinaczkę górską. Strzela na strzelnicy, kocha medytacje i Qigong, interesuje się rozwojem duchowym. Boksuje dla zabawy. Za swoje mocne strony uważa kreatywność, odwagę, gotowość do działania, poczucie humoru, dystans i spontaniczność.

Kto jeszcze w 19. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

O zwycięstwo w poszczególnych odcinkach nowego sezonu popularnego programu Polsatu powalczą również:

Ewelina Flinta, która sławę zyskała dzięki pierwszej edycji Idola. Na swoim koncie ma dwa albumy studyjne: „Przeznaczenie” i „Nie znasz mnie”, z których pochodzą hity „Żałuję” i „Nieskończona historia”.

Nick Sinckler, wokalista amerykańskiego pochodzenia, na stałe mieszkający i koncertujący w Polsce



Kuba Szmajkowski, który dwukrotnie walczył o reprezentowanie Polski na Eurowizji

Pola Gonciarz, znaną widzom z serialu „Na dobre i na złe”

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jesienią 2023 roku w telewizji Polsat.

