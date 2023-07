Biedroniowi nie spodobała się wypowiedź lidera Zakopower. „Po co się afiszuje tym ciągle?”

Sebastian Karpiel-Bułecka dołączył do gwiazd, które udzieliły wywiadu kontrowersyjnemu podcasterowi Żurnaliście. Lider zespołu Zakopower poruszył wiele osobistych kwestii jak życie rodzinne z Pauliną Krupińską i wychowywanie wspólnych dzieci, a także dzielenie życia między Kościelisko i Warszawę. Opowiedział też o wychowywaniu się bez ojca, wielką pasją jaką jest sport oraz relacjach z dalszą rodziną.

Sebastian Karpiel-Bułecka ostro o gwiazdach, które zdecydowały się na apostazję

Muzyk nie ukrywa, że wiara jest dla niego bardzo ważna. Wielokrotnie podkreślał, że regularnie chodzi do kościoła. Prowadzący rozmowę zapytał go, co sądzi o znanych osobach, które publicznie informują o apostazji. – Nie wiem do końca, czemu to ma służyć i czy to jest dla kogokolwiek dobre, że tak się afiszuje z takimi rzeczami. Widocznie ma taką potrzebę i taki pogląd na sprawę. Ja nie mam takiego – mówił.

Biedroniowi nie spodobała się wypowiedź lidera Zakopower

W dalszej części nawiązał do przestępstw, które na swoim koncie mają osoby związane z instytucją. Według artysty zdarzają się, bo „są tylko ludźmi”. Do tych słów odniósł się Robert Biedroń. Politykowi zdecydowanie nie przypadła do gustu wypowiedź muzyka.

– Ten pan musi się zastanowić nad podwójnymi standardami, które promuje. Przecież on prawie w każdym wywiadzie chwali się, że lubi chodzić do kościoła. Po co się afiszuje tym ciągle? Pewnie dlatego, że tak po prostu chce. Więc niech innym nie odbiera tego prawa. Ludzie są różni i to jest najpiękniejsze. Panie Sebastianie, żyj pan, jak chcesz i daj żyć innym! – powiedział partner Krzysztofa Śmiszka.

Czytaj też:

Teresa Lipowska przeżyła w młodości piekło. „Jakbym dostała siekierą w głowę”Czytaj też:

Quiz z „Milionerów”. Tylko pytania za 500 zł!