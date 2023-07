Teresa Lipowska przeżyła w młodości piekło. „Jakbym dostała siekierą w głowę”

Teresa Lipowska obecnie jest głównie kojarzona z rolą dobrotliwej Barbary Mostowiak w serialu „M jak miłość”. Gwiazda ma jednak dużo większy dorobek artystyczny.

Jakie role grała Teresa Lipowska przed „M jak miłość”?

Teresa Lipowska przejawiała talent artystyczny już jako dziecko. Pierwszy raz zagrała w wieku 9 lat. Później skończyła średnią szkołę muzyczną w klasie fortepianu, a także studia na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi. Już w latach 60. zaczęła występować Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Grała potem też w teatrach Roma, Współczesnym czy Nowym. Przez kilka lat była etatową aktorką Teatru Syrena i związana była z kabaretem „Dudek”. Na swoim koncie ma też kilka filmów. Jej postrzeganie jednak zupełnie się zmieniło kiedy w 2000 roku wystąpiła w pierwszym odcinku jednego z najpopularniejszych polskich seriali „M jak miłość”.

Teresa Lipowska opowiedziała o strasznym małżeństwie

Mało kto jednak wie, że Lipowska w młodości przeżyła prawdziwy koszmar, a wszystko przez pierwszego męża, którego poznała jeszcze podczas studiów. Ona była młodą aktorką, a Aleksander Lipowski operatorem z Moskwy. – Zaczął się mną bardzo interesować, bardzo o mnie zabiegać. A ja, młoda, głupia, zakochałam się w nim na zabój – powiedziała w rozmowie z Iloną Łepkowską.

Młodzi artyści pobrali się w 1957 roku, jednak gwiazda nie ukrywa, że ślub odbiegał od jej wymarzonej ceremonii. – Byłam tak zakochana, że schowałam wszystkie swoje zasady do kieszeni i, ku wielkiemu niezadowoleniu moich rodziców, wzięłam z nim tylko ślub cywilny – dodała. W dalszej części opowiedziała o swoim stroju. – Włoski miałam ściągnięte do tyłu, ubrana byłam w jakiś biały kostiumik. To na pewno nie był ślub dwudziestoletniej dziewczyny, która marzy o welonie – przyznała szczerze.

Lipowska przeżyła w młodości piekło

Niedługo po ślubie Aleksander Lipowski zaczął notorycznie zdradzać swoją żonę. Chwilę później padła decyzja o rozstaniu. – Stwierdził, że musimy się wyprowadzić i oddać mieszkanie. Ja się wyprowadziłam, a on tam został... Czyli tym sposobem wyrzucił mnie z mieszkania – powiedziała Teresa Lipowska podczas wywiadu, który prowadził z nią Krzysztof Ibisz.

Ostatecznie Lipowscy rozwiedli się trzy lata po ślubie. W 1963 gwiazda wyszła za aktora Tomasza Zaliwskiego i spełniła swoje marzenie o ślubie kościelnym. Byli ze sobą aż do śmierci ukochanego artystki, czyli do 2006 roku. Wspólnie doczekali się syna Marcina.

