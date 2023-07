Cztery nowości od dziś na Netflix. Co warto obejrzeć?

Wśród dzisiejszych nowości na Netflix jest między innymi polski wyczekiwany serial, a także 2. sezon popularnej produkcji platformy. Poszukajcie czegoś dla siebie!

Nowości na Netflix w środę 12 lipca

„Słodkie szaleństwo: Meksyk”



W tej meksykańskiej adaptacji hitowego programu „Słodkie szaleństwo” sześć zespołów rywalizuje w przyrządzaniu pysznych słodkości, a najważniejszym składnikiem we wszystkich przepisach jest… czas. W każdym odcinku jedna z drużyn będzie musiała opuścić program, a wielki finał wyłoni mistrzowski duet, który otrzyma nagrodę główną.



„Quarterback”



Zrealizowany we współpracy z NFL nowy serial sportowy Netflix „Quarterback” przedstawia każdy sezon w unikalny sposób — oczami rozgrywających. Po raz pierwszy w historii NFL zgodziła się, aby rozgrywający nosili mikrofony w czasie wszystkich meczów sezonu. Ten serial to wyjątkowy, bezprecedensowy wgląd w zawodowe i prywatne życie Patricka Mahomesa, Kirka Cousinsa i Marcusa Marioty od początku aż do samego końca sezonu 2022. Kamera towarzyszy im na boisku i poza nim — gdy trenują z drużyną i gdy spędzają czas z rodzinami w swoich domach. Serial przedstawia kulisy najważniejszych wydarzeń sezonu — gdy Mahomes ustanowił rekord NFL przyłożeń w ofensywie, został MVP ligi i Super Bowl, gdy po najbardziej triumfalnym powrocie w historii NFL Cousins poprowadził drużynę Minnesota Vikings do tytułu NFC North Division, oraz gdy Mariota zajął pozycję rozgrywającego w Atlanta Falcons.



„Pan Samochodzik i templariusze”



Znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów.



„Record of Ragnarok”



Drugi sezon serialu anime na podstawie publikowanej w odcinkach w magazynie „Monthly Comic Zenon” popularnej mangi, która sprzedała się w ponad 10 mln egzemplarzy. Znowu na całym świecie zaczynają się walki między bogami i ludźmi, w których stawką jest przetrwanie ludzkości. Krew leje się gęsto, a powietrze raz po raz przecinają pięści.Czytaj też:

