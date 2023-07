Robert Lewandowski zaszalał na weselu. Wideo, jak śpiewa z Quebonafide obiegło sieć

22 czerwca 2023 roku Anna i Robert Lewandowscy obchodzili 10. rocznicę ślubu. Nie obyło się bez sentymentalnych wpisów, które opublikowali. „Każdego dnia kocham cię bardziej. Ostatnich dziesięć lat z tobą to najlepszy czas w moim życiu” – napisał wówczas piłkarz. Natomiast trenerka podziękowała mężowi i wrzuciła nagranie ze ślubu, wesela, a także każdy gdzie widać ukochane celebrytki z dwoma córeczkami. Nie zabrakło też kadrów z plaży w Barcelonie, gdzie obecnie mieszka małżeństwo.

Lewandowscy powiedzieli sobie „tak”. Zaskoczyli wszystkich

Jednak kilka dni później okazało się, że to nie koniec świętowania. Para wyprawiła huczną dwudniową imprezę w Toskanii, podczas której odnowili przysięgę. Trenerka zdecydowała się na aż dwie kreacje. Jedną w stylu boho, zupełnie odsłaniającą jej plecy, a drugą krótką i bardziej ekstrawagancką. W krótszej sukience zaprezentowała się podczas pierwszego tańca. Lewandowscy wykonali bachatę, którą trenerka ćwiczy od przeprowadzki do Hiszpanii. W jednym z wywiadów przyznała, że po czasie przekonała do tego stylu także piłkarza.

Robert Lewandowski rapuje z Quebo

Jak się jednak okazuje podniosłe i sentymentalne chwile, nie przeszkodziły Lewandowskim, a także im sławnym gościom w rozkręceniu szalonej imprezy. Znane małżeństwo, a także m.in. Marina i Wojciech Szczęsny, Paulina Krupińska-Karpiel, Sebastian Karpiel-Bułecka, a przede wszystkim Zofia Zborowska udostępnili nagrania świadczące o naprawdę świetnej zabawie.

Na jednym z wideo widać występ lidera Zakopower śpiewającego Boso, największy hit zespołu. Później jednak jest jeszcze ciekawiej. Do sieci trafiło nagranie jak Robert Lewandowski rapuje z Quebonafide. Celebryci wspólnie wykonali piosenkę „Candy”.

Mimo że Kuba Grabowski nie do końca był zaangażowany w wykonanie, to Robert Lewandowski nadrobił. Sportowiec w pewnym momencie zabrał mikrofon tylko dla siebie i dał się ponieść.

twitterCzytaj też:

Opozda zaprosiła na urodziny byłą Królikowskiego. Konflikt z Wieniawą zażegnany?Czytaj też:

Rafał Królikowski wspomina zmarłego brata. Pokazał wzruszające zdjęcie