Rafał Królikowski wspomina zmarłego brata. Pokazał wzruszające zdjęcie

Rafał Królikowski rzadko mówi o swoim życiu rodzinnym. W ostatnim wywiadzie zrobił jednak wyjątek i wspomniał o swoim bracie – takze znanym aktorze Pawle Królikowskim.

Rafał Królikowski o odejściu brata

W lutym 2023 minęła trzecia rocznica śmierci Pawła Królikowskiego. W ślady starszego brata poszedł Rafał Królikowski i obaj stali się cenionymi aktorami. Chociaż rzadko mówili o swoich rodzinnych sprawach, to wielokrotnie podkreślali, jak silna więź ich łączy.

Rafał Królikowski w ostatnim wywiadzie dla „Vivy!” wspomniał o stracie, jaka go spotkała. Wrócił pamięcią do pogrzebu brata i przemówienia, które wówczas wygłosił. Drżącym głosem wyznał, że starszy brat zawsze był jego idolem.

– Powiedziałem też o tym na pogrzebie, chociaż nie lubię takich przemówień. Do końca więc nie wiedziałem, czy będę miał siłę się odezwać. Ale chciałem się z Nim pożegnać, powiedzieć po raz ostatni, co miałem w sercu. Że zawsze miałem starszego brata, a teraz już go nie mam. Że zawsze mogłem do niego zadzwonić. Rzadko się widywaliśmy, ale telefonicznie gadaliśmy dość często. W wielu sprawach się nie zgadzaliśmy, ale nigdy się z tego powodu nie kłóciliśmy" – oznajmił.

Wspomniał też o swojej siostrze Anicie. – Trzeba było utulić rozpacz mamy, taty i innych bliskich nam ludzi. Nie mogę się z tym pogodzić… My z moją siostrą Anitką cały czas rozmawiamy o nim, jak gdyby nadal żył – dodał.

Rafał Królikowski wciąż przeżywa śmierć brata. Pokazał wzruszające zdjęcie

Rafał Królikowski nie kryje, że rana po stracie starszego brata wciąż jest świeża. Niedawno opublikował w mediach społecznościowych sentymentalne zdjęcie. Na fotografii widać, jak przykłada dłoń do odbicia ręki Pawła Królikowskiego w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Przybiłem piątkę z Bratem – napisał.

