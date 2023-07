Ada z „Rolnik szuka żony” przeszła metamorfozę. Pokazała zdjęcie

Program „Rolnik szuka żony” od lat jest hitem stacji TVP. Przyciąga tłumy widzów przed telewizory, a uczestników skutecznie łączy w pary. Wielu rolników, a także rolniczki, znalazło już dzięki programowi prawdziwą miłość i założyła rodziny. Teraz do tego grona niedługo dołączy kolejna para. Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek szykują się bowiem do ślubu.

Ada z „Rolnik szuka żony” pokazała zdjęcia z wieczoru panieńskiego

Niedawno przyszła panna młoda pokazała zdjęcia z wieczoru panieńskiego. Wydarzenie było utrzymane w stylu rustykalnym. Wybranka rolnika nie kryła swojej radości. „Cieszyło mnie to wydarzenie. To, że miałam okazje zobaczyć się z koleżankami i siostrą. To, że to coś nowego w moim życiu. W końcu nigdy nie wychodziłam wcześniej za mąż” – napisała na Instagramie.

Ada i Michał zdradzają szczegóły ślubu

Później o swoich ślubnych planach opowiedzieli w „Pytaniu na Śniadanie”. Zdradzili, gdzie odbędzie się uroczystość. – U nas zawsze było tak, że to młody jedzie do młodej i tam się odbywał ślub. Jednak jest ta bariera odległości, bo dzieli nas 300 km. Z moich okolic dużo rodzin ma gospodarstwo i nie mogliby sobie wyjechać na te dwa dni i zostawić zwierzęta. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie właśnie zrobić tutaj – powiedział Michał. Dodał, że ten dzień świętować będzie z nimi około 200 gości.

Ada natomiast opowiedziała, że jej suknia jest już wybrana. – Wesele to raczej w stylu glamour. Na początku miała być stodoła, w takim wiejskim stylu, ale logistycznie byłoby to cięższe do ogarnięcia – podsumowała.

Wielki dzień Ady i Michała zbliża się wielkimi krokami. Ukochana rolnika pochwaliła się metamorfozą. Dziewczyna zmieniła odcień blondu, odżywiła i podcięła włosy. Efekty wrzuciła na Instagram.

Czytaj też:

QUIZ. Podajemy 3 słowa, Ty zgadujesz hasło!Czytaj też:

Opozda zaprosiła na urodziny byłą Królikowskiego. Konflikt z Wieniawą zażegnany?