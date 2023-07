Nowe zdjęcia Christiny Hendricks zaniepokoiły fanów. „Następna, która bierze Ozempic”

Christiny Hendricks znana jest od lat ze swojej figury-klepsydry, dużego biustu i bioder oraz smukłej talii. Odkąd pojawiła się jako Joan Holloway w serialu „Mad Men”, inspiruje inne kobiety do tego, by były dumne ze swoich sylwetek i kochały własne ciała. W 2010 roku magazyn „Esquire” nazwał ją „najseksowniejszą kobietą na świecie”. – Urodziłam się z taką figurą i jestem z niej bardzo dumna. Uważam, że należy to celebrować – podkreślała w wywiadach.

Oczywiście aktorka przyznawała jednocześnie, że komplementy, które do niej spływają na temat jej figury, dużo dla niej znaczą. – Przez całe życie miałam agentów, którzy mówili mi: „musisz trochę schudnąć”. A teraz mam ochotę podziękować wszystkim tym, którzy w końcu pozwolili mi być sobą – podkreślała w wywiadzie dla magazynu „Health”.

– Myślę, że mama mnie dobrze wychowała. Nigdy nie słyszałam, żeby powiedziała, że czuje się gruba. Gdy pracowałam jako modelka i pojechałam do Włoch, sporo przytyłam. I czułam się cudownie! Zdejmowałam ubrania przed lustrem i mówiłam, och wyglądam, jak kobieta! Czułam si piękna i nigdy nie próbowałam zrzucać kilogramów – mówiła aktorka.

Nowe zdjęcia Christiny Hendricks

Mimo tego, najnowsze zdjęcia, jakie zamieściła w sieci Hendricks, wywołały niepokój wśród jej fanów. Aktorka wygląda na znacznie szczuplejszą, a w komentarzach roi się od wpisów o tym, że musi ona zażywać Ozempic – popularny teraz wśród śmietanki Hollywood lek dla cukrzyków, który pomaga bardzo szybko zrzucić na wadzę. „O nie, kolejna, która jest na Ozempicu. Jakie smutne. Wcześniej była taka piękna i krągła”; „Za dużo tracisz na wadze” – czytamy.

Najnowsze zdjęcia Christiny Hendricks obejrzycie w naszej galerii:

Galeria:

48-letnia Christina Hendricks, aktorka znana z „Mad Mena” i „Good Girls”Czytaj też:

Była partnerka Jonah Hilla przerywa milczenie. Nazywa aktora „mizoginistycznym narcyzem”Czytaj też:

Jak poradzili sobie nowi prowadzący „DD TVN”? Widzowie nie mają litości: Ciszej, bolą uszy