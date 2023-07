Córka Maryli Rodowicz organizuje plemienne spotkanie. Ile trzeba zapłacić za „Szałas Potów”?

Maryla Rodowicz ma trójkę dzieci. Jan i Katarzyna to dzieci piosenkarki ze związku z aktorem Krzysztofem Jasińskim, a Jędrzej to owoc małżeństwa artystki z przedsiębiorcą Andrzejem Dużyńskim. 41-letnia dziś córka Rodowicz, Katarzyna Jasińska jest bardzo uduchowiona i stara się dzielić swoją pasją z innymi ludźmi. Teraz poinformowała na swoim Facebooku o intrygującym wydarzeniu, które organizuje z udziałem przewodnika duchowego i uzdrowiciela.

Córka Maryli Rodowicz zorganizowała ceremonię „Szałasu Potów”. Co to jest?

„Głębokie spotkanie z tradycją plemienia Lakota” trwa na Mazurach od 3 do 5 sierpnia tego roku. Jak czytamy, przez dwa dni uczestnicy wydarzenia będą „obcować ze swoją świadomością, wiedzą, mądrością i tradycją rdzennego przedstawiciela starszyzny Lakotów”. W trakcie wydarzenia dwukrotnie dojdzie do ceremonii „Szałasu Potów” – jedną z Chanupą (świętą fajką), a drugą z ogniem na prywatnej plaży nad samym jeziorem. „Będziemy obcować z kołem medycyny, z kosmologią, z duchami ognia i wody, z pieśniami, modlitwami, z oczyszczającą mocą ceremonii, ale przede wszystkim z drzemiącą w nas głęboko mocą” – czytamy.

Prowadzącym wydarzenie ma być Oso – mężczyzna urodzony w Meksyku i wychowywany w tradycji rdzennych Indian Ameryki Północnej. „Obecnie jest liderem wielu tradycyjnych ceremonii oraz mentorem dla młodszych pokoleń. Z wykształcenia, lekarz sądowy, oraz lekarz medycyny holistycznej” – pisze Jasińska.

Na stronie wydarzenia dowiedzieć możemy się też, czym jest „Szałas Potów”. Podczas tej ceremonii ludzie wchodzą do szałasu, okrytego kocami, które symbolizuje „łono Matki Ziemi”, jednak może „przenieść w doświadczenie bycia w Łonie Twojej Mamy”.

„Szałas jest Ceremonią Celebracji bycia Razem jako Ludzka Rodzina oraz Oczyszczeniem nie tylko na poziomie fizycznym, ponieważ bywa, że dotykamy pewnych przeżyć z różnych okresów życia, w tym również prenatalnego, by móc je świadomie przyjąć dla własnej transformacji. Do Szałasu wchodzimy po to, by po odbyciu 4 Bram, stanowiących przedstawienie 4 Żywiołów oraz 4 etapów naszego życia, narodzić się na nowo. Do Szałasu wchodzimy okryci pareo, ręcznikiem, ubrani w szorty lub sukienkę. Wchodzimy tam jako dzieci – puste i ciekawe, tak, by móc przyjąć coś nowego, bądź usłyszeć to, co pragnie do nas przemówić” – czytamy.

Ile kosztuje udział w imprezie organizowanej przez Katarzynę Jasińską?

Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne, jednak – jak zazwyczaj w przypadku tego typu imprez – jest uzależnione od zasobności portfela chętnych. Za jeden „Szałas Potów” zapłacić trzeba od 200 do 350 złotych, jednak ostateczną decyzję co do ceny podejmują uczestnicy. Jeden pełen dzień warsztatów to koszt 500 złotych, ale dla tych w trudnej sytuacji majątkowej cena spada do 350 złotych. Wyżywienie i zakwaterowanie w pensjonacie to każdorazowo koszt 150 złotych.

