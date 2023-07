DiCaprio i De Niro w pełnym zwiastunie „Killers of the Flower Moon”. Film Scorsese będzie trwał prawie 4 godziny

„Killers of the Flower Moon” jest pierwszym filmem Martina Scorsese po „Irlandczyku”. Będzie to, podobnie, jak jego poprzednik, bardzo długa produkcja. W kinach spędzimy aż 3 godziny i 43 minuty. Jest to szósta współpraca Scorsese z Leonardo DiCaprio i dziesiąta z Robertem De Niro.

Scenariusz do filmu „Killers of the Flower Moon” stworzył sam Scorsese przy współpracy z Erikiem Rothem („Forrest Gump”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”) i oparty jest na bestsellerowej książce non-fiction z 2017 roku, autorstwa Davida Granna.

Książka „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth FBI” koncentruje się na serii morderstw w Oklahomie wśród Osagów w latach 20. XX wieku, popełnionych po tym, jak odkryto ropę na zajmowanych przez nich ziemiach. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.

Pełen zwiastun filmu „Killers of the Flower Moon”

Oglądając zwiastun można jednak jasno stwierdzić, że nawet w wieku 80 lat amerykański reżyser jest u szczytu swoich możliwości. „Killers of the Flower Moon” zebrał już wcześniej entuzjastyczne recenzje na Festiwalu Filmowym w Cannes. Chociaż trailer nie do końca przybliża widzom główny wątek fabularny, jasne jest, że mamy tu do czynienia z walką rdzennych Amerykanów i ludzi, którzy chcą odebrać im drogocenne ziemie.

W filmie, oprócz De Niro i DiCaprio wystąpili między innymi: Jesse Plemonsem, Lily Gladstone, Brendan Fraser czy John Lithgow.

Premiera kinowa „Killers of the Flower Moon” zaplanowana jest na 6 października 2023 roku. Tytuł pojawi się też na platformie streamingowej Apple TV+.

