Ricky Martin rozwodzi się ze swoim mężem! Wydali oświadczenie

Ricky Martin jest portorykańskim wokalistom popowym i aktorem, który na swoim koncie ma kilka nagród Grammy. Jego pierwsza płyta zdobyła siedem platynowych płyt, a singiel „Livin' la Vida Loca” stał się ogromnym przebojem. Inne jego znane hity to między innymi „Nobody Wants to Be Lonely” (nagrany w duecie z Christiną Aguilerą) czy „She Bangs”.

W sierpniu 2008 roku Ricky Martin został ojcem synów bliźniaków – Matteo i Valentino, które urodziła matka zastępcza. W 2010 roku artysta dokonał coming outu jako gej na swojej oficjalnej stronie internetowej. W 2014 roku zakończył sie jego 5-letni związek z Carlosem Gonzalezem Abellą, kolegą szkolnym z Sagrado Corazon.

Jwan Yosef, ormiańsko-syryjski artysta malarz był związany z Martinem od 2016 roku. W 2018 roku wzięli ślub i doczekali się córki Lucii, którą urodziła im surogatka.

Ricky Martin rozwodzi się ze swoim mężem

Do tej pory nikt nie podejrzewał, że w związku artystów źle się dzieje. Niespodziewanie wydali oni 6 lipca oświadczenie, w którym przekazali, że rozwodzą się po sześciu latach małżeństwa.

„Zdecydowaliśmy się zakończyć nasze małżeństwo z miłością, szacunkiem i godnością. Dla naszych dzieci. Z poszanowaniem tego, co przeżyliśmy jako para i tego, że mamy za sobą wspaniałe lata. Naszym największym pragnieniem obecnie jest utrzymać dobre, zdrowe rodzinne relacje, nadal wspólnie wychowywać dzieci i skupić się w budowaniu naszych kontaktów na szacunku i miłości, które żywimy do siebie” – czytamy.

