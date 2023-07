Wracają „Pamiętniki z wakacji”! Czekają nas relacje z Wysp Kanaryjskich

Portal Press podaje, że produkcją nowych odcinków „Pamiętników z wakacji” zajmie się spółka Polot Media z Grupy Polsat Plus. Odpowiada ona za produkcje takich tytułów jak „Domek na szczęście”, „Jaka to melodia?”, „Lulu” czy „Kowalscy kontra Kowalscy”.

Wiadomo, że zdjęcia do nowych „Pamiętników z wakacji” mają być realizowane na Wyspach Kanaryjskich we wrześniu i październiku. Do produkcji poszukiwani są aktorzy amatorzy, którzy będą chcieli w niej zagrać. Na razie nie ogłoszono, kiedy serial trafi na antenę.

„Pamiętniki z wakacji”

„Pamiętniki z wakacji” to serial utrzymany w przyjemnej, imprezowej atmosferze, który przedstawia wszystkie sytuacje, które mogą zdarzyć się młodym ludziom „pragnącym przeżyć niezapomnianą wakacyjną przygodę w egzotycznym miejscu”. Kamera towarzyszy bohaterom podczas ich wakacji, imprez i spotkań towarzyskich. Dochodzi do skandali, zdrad, romansów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

W każdym odcinku dwie historie przeplatają się ze sobą. Jedna z nich jest dokończeniem wątku z przed tygodnia natomiast druga to wprowadzenie kolejnych bohaterów.

