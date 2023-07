Mata nagrał kawałek z synem Bonusa. Chodzi o wypuszczenie muzyka z więzienia

Bonus RPK może być dumny z syna. Mimo że chłopiec ma zaledwie kilka lat, to już poszedł w ślady ojca. Latorośl rapera także nagrywa swoje kawałki, a teraz w jednym z nich wystąpił... Mata.

Syn Bonusa nagrywa kawałki, by raper wyszedł z więzienia

Dobry Dzieciak – taki pseudonim wybrał dla siebie syn Bonusa RPK, jednego z najpopularniejszych raperów w Polsce. Chłopiec właśnie wypuścił kolejny numer Inny świat. Wcześniej z Żaku PPS i Czerwinem TWM nagrał kawałek „Uwolnić Bonusa”. W swojej części wyznał, że ma „dosyć chodzenia na widzenia”, a „pozdrowienia wysyła do więzienia”. To jedna z części projektu o tej samej nazwie. Zainicjował ją Czerwin TWM. W akcji chodzi o wcześniejsze wypuszczenie na wolność muzyka, który odsiaduje wyrok 5,5 roku za przestępstwa narkotykowe. Obecnie artysta przebywa w zakładzie karnym na warszawskiej Białołęce. Będzie mógł wyjść w sierpniu 2024 roku.

Mata nagrał kawałek z Dobrym Dzieciakiem, synem Bonusa

Teraz Dobry Dzieciak wypuścił kolejny numer „Inny świat”. Tym razem wsparł go Mata, jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Z tekstu dowiadujemy się, że w tej sprawie dostał telefon i od razu zgodził się na warunki. – Mata no i Dobry Dzieciak, się rodzi WWA gwiazda. Stara gwardia – szacunek mam do prawie każdego stąd weterana – rapuje w utworze.

Z tekstu rapowanego przez syna Bonusa wynika, że ma na imię Kuba i chodzi do trzeciej klasy. W dalszej części swojej zwrotki nawiązał do ojca. – Wbijaj na Instagram, daj mi lajka. Chcę więcej followersów niż mój wujek Arczi Szajka. Sprytny niczym Najman, zjadam was jak Kajman (…) Na rap zajawa jak tata i będę nawijał z ojcem – możemy usłyszeć.

