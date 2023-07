Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz rozwodzą się? Ten wpis mówi wszystko

Janusz Józefowicz jest związany z Nataszą Urbańską od kilkudziesięciu lat. 45-letnia dzisiaj gwiazda i popularny reżyser, aktor i choreograf poznali się w Teatrze Buffo. Mimo różnicy wieku para od razu straciła dla siebie głowę. Urbańska nigdy nie ukrywała, że szybko zakochała się w swoim mentorze, który pomagał jej w rozwijaniu pasji.

Mimo długoletniego związku Józefowicz i Urbańska pobrali się dopiero w 2008 roku. Wspólnie doczekali się córki Kaliny, która obecnie ma 15 lat.

Natasza Urbańska rzadko komentuje plotki o rozwodzie. Ten wpis mówi wszystko

Plotki o kryzysie, czy zbliżającym się rozwodzie pojawią się w mediach raz na jakiś. W wywiadzie z Plejadą Natasza Urbańska przyznała jednak, że to już nie robi na niej wrażenia. – Takie informacje pojawiają się mniej więcej co pół roku, więc ja już przestałam reagować. Nawet moja menedżerka mówiła: Natasza, napiszmy sprostowanie. A ja na to: Daj spokój, po co to pisać, jak za chwilę zapomną, a za pół roku znowu wyjdzie to samo. To są moje sprawy prywatne i nie rozumiem, dlaczego miałabym się komukolwiek tłumaczyć, czy jest dobrze, czy jest źle, czy cokolwiek – powiedziała wówczas.

Natasza Urbańska do tego stopnia nie lubi się wypowiadać o swojej relacji ze starszym mężem, że rzadko publikuje wspólne fotografie. Tym razem jednak zrobiła wyjątek. Po wpisie jest jasne, że żaden kryzys, a tym bardziej rozwód nie grozi Nataszy Urbańskiej i Januszowi Józefowiczowi. „Happy B-Day my love” – napisała gwiazda, tym samym składając „swojej miłości” życzenia urodzinowe.

