Hey obchodzi 30-lecie płyty „Fire”. Zespół przygotował wyjątkową niespodziankę

W lutym 1993, pod szyldem wytwórni Izabelin Studio ukazał się debiutancki album „Fire” szczecińskiego kwintetu rockowego Hey w składzie: Katarzyna Nosowska (śpiew), Piotr Banach (gitara), Marcin Żabiełowicz (gitara), Jacek Chrzanowski (gitara basowa), Robert Ligiewicz (perkusja).

Płyta inspirowana amerykańskim grunge’m, stała się jedną z najważniejszych płyt rockowych nie tylko lat 90tych, ale i całej historii polskiego rocka. Drapieżny wokal Nosowskiej w połączeniu z chwytliwymi riffami Banacha wylansowały takie hity, jak „Zazdrość”, „Teksański”, czy kultową już balladę „Moja i Twoja nadzieja”, zaśpiewaną w duecie z Edytą Bartosiewicz. Trudno uwierzyć, że od debiutu Hey minęło już 30 lat, a pokolenia wciąż znają każdy ich utwór.

30. rocznica wydania albumu Hey „Fire”

Album Hey „Fire” ukaże się 15 września 2023 roku. Ten dzień to 30. rocznica debiutu zespołu. w tym roku będzie to wersja limitowana, na podwójnym, czerwonym winylu. Do sprzedaży trafi zaledwie 500 sztuk. Będzie dostępny tylko na stronie muzyka.sklep.pl

Dla innych fanów poza czerwonym winylem, płyta będzie też ogólnodostępna w wersji standardowej, na dwóch czarnych krążkach.

Lista utworów na płycie „Fire”:

A1 „One Of Them”

A2 „Choice”

A3 „Dreams”

A4 „Nonsense”

A5 „Karą będzie lęk”

B1 „Little Peace”

B2 „Zazdrość”

B3 „Moja i Twoja nadzieja” (feat. Edyta Bartosiewicz)

B4 „Desire”

C1 „Delusions”

C2 „Eksperyment”

C3 „Flowers For Titus”

C4 „Zobaczysz”

D1 „Schisophrenic Family”

D2 Fate

D3 „'38”

D4 „Teksański”

D5 „Moja i Twoja nadzieja” (Acoustic)

