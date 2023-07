Netflix masowo usuwa produkcje. W lipcu znikną te dobre tytuły

Na Netflix co tydzień pojawiają się nowe treści, ale znikają też takie, które akurat możemy oglądać. W lipcu platforma pozbędzie się prawie 20 tytułów. Sprawdźcie, co musicie nadrobić!

„Gęsia skórka 2” – 6 lipca



W Halloween trójka nastolatków próbuje powstrzymać magiczną książkę, która przywołuje do życia bohaterów z powieści „Gęsia skórka”.



„The Tax Collector” – 6 lipca



David zarabia na utrzymanie rodziny, odzyskując długi dla gangu. Kiedy do miasta powraca jego stary wróg, życie Davida, jego szefa i partnera Creepera jest zagrożone.



„Kronika opętania” – 9 lipca



Rozwodzący się rodzice muszą uratować swoją córkę, która uwalnia czyhającą na jej duszę mroczną siłę zamieszkującą tajemniczą, zabytkową skrzynkę z wyprzedaży garażowej.



„Archiwum” – 9 lipca



W 2038 r. naukowiec próbuje stworzyć robota będącego kopią jego zmarłej żony ze wszystkimi wspomnieniami, lecz wczesne prototypy wykazują coraz większe oznaki zazdrości.



„Popples” – 24 lipca



Urocze Chlupotki zawsze ochoczo pomagają swoim przyjaciołom i sąsiadom. Jednak za każdym razem uprzejmość obraca się przeciwko nim w przezabawny sposób. Dozwolony od lat: Dla każdego.



„When They Cry” – 31 lipca



Gdy Keiichi przybywa do wiejskiej miejscowości Hinamizawa, odkrywa, że doszło w nim do serii morderstw. Jednak nowi znajomi nie chcą z nim na ten temat rozmawiać.



„Miraculous: Biedronka i Czarny Kot” – 31 lipca



Kiedy Paryżowi grozi niebezpieczeństwo, Marinette zamienia się w Biedronkę. Jednak nie wie, że Adrien, jej szkolna miłość, też jest superbohaterem o imieniu Czarny Kot.



„A Certain Scientific Railgun” – 31 lipca

Mikoto wykorzystuje swoją moc kontroli nad elektrycznością, aby zachować ład w Mieście Akademickim zamieszkałym głównie przez uczniów o mistycznych zdolnościach.



„Dzika Italia” – 31 lipca



Ten dwuczęściowy dokument pokazuje dziką przyrodę Włoch — od różowych flamingów i koziorożców alpejskich na północy po dzikie konie i gigantyczne rekiny na południu. Dozwolony od lat: Dla każdego.



„A Certain Magical Index” – 31 lipca



Touma, nastolatek o nadprzyrodzonych zdolnościach, łączy siły z siostrą zakonną o imieniu Index. Wspólnie muszą ochronić cenne magiczne księgi przed siłami zła.



„Cudowne szlaki Orientu” – 31 lipca



Serial dokumentalny o fascynujących podróżach po Azji Południowej i Środkowej oraz jej zróżnicowanych krajobrazach i kulturach.



„Dzika Szwajcaria” – 31 lipca



W tym widowiskowym serialu przyrodniczym zobaczymy połyskujące jeziora, imponujące lodowce, wielowiekowe lasy i unikatowe gatunki roślin i zwierząt Alp Szwajcarskich. Dozwolony od lat: Dla każdego.



„Pancerne bestie: Czołgi na frontach wojen światowych” – 31 lipca



Ten nakręcony nieco ponad sto lat po pierwszej bitwie pancernej z 1918 r. serial dokumentalny ukazuje, jak czołgi raz na zawsze odmieniły działania wojenne.



„Rewolucjoniści z Doliny Krzemowej: Jak kilku nerdów zmieniło świat” – 31 lipca



Dolina Krzemowa jest domem dla firm technologicznych, które dzisiaj są warte miliardy dolarów. Jednak ich początki były amatorskie, chaotyczne i... rewolucyjne.



„W głąb lasów deszczowych: Tropem harpii wielkich” – 31 lipca



Filmowcy Rainer Bergomaz i Yung Sandy przemierzają odległe lasy deszczowe, aby obserwować ogromne kajmany czarne i harpie wielkie w ich naturalnym środowisku.



„Dziki Iran” – 31 lipca



W tym dokumencie fotograf przyrody Benny Rebel wyrusza na wielotygodniową wyprawę, aby zrobić zdjęcia dzikiej przyrody w swojej ojczyźnie — Iranie.



„Kobiety na straży oceanów” – 31 lipca



Grupa badaczek i aktywistek całymi tygodniami zmaga się z ekstremalnymi temperaturami i brakiem snu, starając się ocalić światowe oceany.Czytaj też:

Na Netflix trafiło 9 nowych thrillerów. To może zainteresować miłośników gatunkuCzytaj też:

„Barbie” zakazana w Wietnamie. Cenzurze nie spodobał się jeden szczegół