Na Netflix trafiło 9 nowych thrillerów. To może zainteresować miłośników gatunku

Na Netflix wpadło aż dziewięć nowych thrillerów. Nie znajdziesz tu jednak klasyków – to nowe produkcje, które już jednak mają swoich miłośników. Sprawdź premiery i bądź na bieżąco!

Nowe thrillery na Netflix

„Zawsze piękna”



Dwie kobiety, których aktorskie kariery przechodzą różne koleje, ruszają w podróż, żeby uratować swoją przyjaźń. Czy uda im się nie dopuścić do głosu zadawnionej złości?



„Wierne przyjaciółki”



Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.



„Synchronic”



Steve i Dennis jako ratownicy medyczni zostają wzywani do serii makabrycznych zgonów. Gdy znika córka jednego, drugi dostrzega związek z tajemniczym dopalaczem, którego zażyły wszystkie ofiary.



„Don't Tell a Soul”



Dwóch nastoletnich braci kradnie by pomóc chorej matce. Napotykają ochroniarza, który utknął w studni na odludziu.



„Tin i Tina”



Po traumatycznym poronieniu młoda para adoptuje z klasztoru parę bliźniąt, jednak wkrótce obsesja dzieci na punkcie religii zaczyna odbijać się na rodzinie.



„Milczenie”



Rayburn jest byłym myśliwym, który strzeże rezerwatu nazwanego imieniem zaginionej przed laty córki. Gdy na ukrytych w lesie kamerach dostrzega uciekającą dziewczynę i zamaskowanego osobnika, rusza za nimi.



„Wioska”



Nad niegdyś malowniczą wioską góruje dzisiaj rozległe wysypisko śmieci. Młody mężczyzna pragnie wyrwać się z okowów losu więżących go z tym miejscem.



„W uścisku”



Para ze Stambułu ucieka przed skandalem i zaczyna nowe życie w miasteczku nad Morzem Egejskim. Szybko odkrywa jednak, że miejscowi chcą się ich pozbyć.



„Erozja”



Dziennikarkę, która przy porodzie straciła dziecko i sama otarła się o śmierć, prześladują w jej własnym domu koszmarne wizje i niewidzialna siła.Czytaj też:

Szybki QUIZ z wiedzy ogólnej. Uważaj! Pytania są podchwytliweCzytaj też:

„Barbie” zakazana w Wietnamie. Cenzurze nie spodobał się jeden szczegół