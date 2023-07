Syn Michała Wiśniewskiego jest w związku z siostrą znanego polskiego aktora

21-letni Xavier Wiśniewski jest synem Michała Wiśniewskiego z pierwszego małżeństwa piosenkarza z Martą „Mandaryną” Mandrykiewicz, który odbył się w grudniu 2010 roku. Wspólnie była już para doczekała się jeszcze córki Fabienne Marty, która urodziła się w sierpniu 2003 roku.

Po rozwodzie z Martą Wiśniewską w 2006 roku, Wiśniewski wziął ślub z Anną Świątczak. Mają dwie córki – Etiennette Anne (ur. 2006) i Vivienne Viennę (ur. 2008). Para rozwiodła się w 2008 roku. Później lider Ich Troje wziął ślub z Dominiką Tajner, jednak małżeństwo rozpadło się w 2019 roku. Teraz Wiśniewski jest mężem Poli, którą poślubił w marcu 2020 roku. Mają dwóch synów: Falco Amadeusa (ur. 2021) i Noela Cloe (ur. 2023).

Xavier Wiśniewski jest w związku z Weroniką Fabijańską

Wszystko wskazuje na to, że teraz najstarszy potomek piosenkarza Xavier Wiśniewski, także chce spróbować swoich sił w przemyśle muzycznym. W maju wydał swój utwór „Zielona Szkoła”, podobnie jak i teledysk, w którym wystąpiła z nim jego mama.

Reżyserką klipu była Weronika „Weranda” Fabijańska – z którą, jak się okazało, 21-latek jest w związku. Wybranka lidera Ich Troje jest prywatnie tancerką i siostrą znanego polskiego aktora Sebastiana Fabijańskiego.

Marta Wiśniewska jest bardzo zadowolona ze związku swojego syna, o czym opowiedziała w wywiadzie. – Ja bym bardzo chciała, żeby Xavier był szczęśliwy. Ja uwielbiam Weronikę i jest super i pewnie, że bym chciała, ale bardzo też bym chciała, żeby Xavier miał uśmiech na buzi i był szczęśliwy. To do niego należy wybór, a z Weroniką dogadują się super. Zresztą ja już mówiłam – nie straciłam syna, gdy pojawiła się Weronika, tylko zyskałam drugą córkę i przyjaciółkę i to jest wspaniałe – mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.

