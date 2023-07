To oglądają Polacy. Najpopularniejsze seriale na Netflix

Lubisz być na bieżąco z serialami? Z pewnością pomoże ci w tym ta lista. Oto tytuły, które najchętniej wybierają na Netflix widzowie z Polski.

Najchętniej oglądane seriale na Netflix w Polsce

10. „Uśmiech losu”



Podczas ostrej walki o spadek czarujący bogacz ściera się ze swoją ciężko pracującą podwładną znaną z czarującego uśmiechu - którego on akurat nie cierpi.



9. „Glamorous”



Marco dostaje wymarzoną pracę u legendarnej potentatki branży kosmetycznej i wkracza na pełną emocji drogę do samopoznania pełną wyzwań natury zawodowej i miłosnej.



8. „Pokémon: Najwspanialsze podróże”



Młody trener Ash i jego nowy przyjaciel Goh biorą udział w badaniach profesora Cerise'a oraz podróżują po świecie, zdobywając coraz większą wiedzę na temat Pokémonów.



7. „Matka do wynajęcia”



Kobieta zostaje zmuszona do pełnienia funkcji surogatki, aby uratować swojego ojca, i uwikłana w relację z bogatą rodziną gotową za wszelką cenę bronić swojej reputacji.



6. „Fałszywy profil”



Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie chce zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w pozornym raju.



5. „Czy to ciasto?”



Utalentowani cukiernicy tworzą zapierające dech w piersiach repliki torebek, maszyn do szycia i nie tylko w niezwykłym konkursie pieczenia inspirowanym popularnym memem.



4. „Puszka Pandory”



Były detektyw, obecnie bezdomny, szuka prawdy po tym, jak kolejna śmierć nasuwa wątpliwości co do sprawy morderstwa uważanej za już rozwiązaną.



3. „Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



2. „Outlander”



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



1. „Wiedźmin”



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Czytaj też:

