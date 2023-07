Blanka wyjaśnia, o czym jest jej nowa piosenka. Zobaczcie teledysk do „Boys Like Toys”

24-latka dała się poznać polskiej publiczności w 2021 roku dzięki udziale w 10. edycji show „Top Model”. Nie odniosła wielkiego sukcesu, ale zdobyła popularność, którą postanowiła wykorzystać. Jeszcze w tym samym roku zadebiutowała jako wokalistka. Jej pierwszym utworem była piosenka „Better”. Po jej sukcesie, Blanką zainteresowała się wytwórnia Warner Music Poland, z którą jest związana do dzisiaj.

W 2023 roku Blanka reprezentowała też Polskę na Eurowizji i choć zajęła dopiero 19. miejsce, jej piosenka „Solo” podbiła listy Spotify. Z danych, zebranych w maju wynikało, że zajęła ona 6. miejsce pod względem liczny odtworzeń wśród wszystkich tegorocznych eurowizyjnych kawałków. „Solo” uzyskało też status platynowego singla.

O czym jest piosenka Blanki „Boys Like Toys”?

We wtorek 4 lipca zadebiutował w sieci nowy utwór piosenkarki „Boys Like Toys”. Tak opisała kawałek sama Blanka.

– Znacie to uczucie, kiedy druga połówka nie traktuje was tak jak powinna, więc się rozstajecie? Czujecie, że to tylko kwestia czasu kiedy on zorientuje się, że was nie doceniał, będzie chciał wrócić, będzie błagał o przebaczenie. Tak też się dzieje…. Zaczyna więc „przypadkowo” pojawiać się w tych samych miejscach, wypisywać mnóstwo wiadomości, śledzić każdy krok, a to wszystko, gdy jego najlepsi kumple lajkują wasze posty na Insta – mówiła.

– „Boys Like Toys” to hymn dla wszystkich, którzy czegoś podobnego doświadczyli, ale nie są naiwni i nie dadzą się po raz kolejny nabrać na sztuczki, kłamstwa i podchody swoich byłych. Teraz to my bierzemy sprawy w swoje ręce. My rozdajemy karty. My z łatwością przewidujemy ruchy naszego ex. A on już wie, jak wiele stracił – stwierdziła.

Co myślą o nowej piosence Blanki internauci?

Komentarze na YouTube pod nowym teledyskiem Blanki są głównie pozytywne. „Mega fajna nutka szybko wpada w ucho dobra robota Blanka”; „Wpada w ucho od razu i do tego świetny teledysk, niech leci w miliony”; „No Blanka, mega progres. Solo wpadało w ucho a to to już w ogóle„;”Bardzo dobra piosenka i super klip!”; „Wesoły i wpadający w ucho utwór, mało jest takiej muzy na polskim rynku, wszyscy siłą się na awangardę”; „Nie mogę przestać jej słuchać” – piszą internauci.

Klip do tej pory zebrał ponad 54 tysiące wyświetleń w serwisie YouTube.

