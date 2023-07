Krzysztof Cugowski pożegnał towarzyszkę życia. „Kilka dni temu nas opuściła”

Krzysztof Cugowski kilka lat temu zrezygnował z kariery muzycznej. Wokalista Budki Suflera obecnie występuje na scenie okazjonalnie, wykonując największe przeboje grupy jak „Bal wszystkich” świętych, „Takie Tango” oraz „Jest taki samotny dom”.

Krzysztof Cugowski pożegnał zwierzaka. Opublikował smutny post

Legendarny artysta postanowił się skupić na rodzinie i bliskich. Od lat jego azylem jest posiadłość w podlubelskiej wsi. Cugowski wielokrotnie podkreślał, że w domu ma wiele zwierzaków i są dla niego bardzo ważne. Niestety teraz jeden z pupili zmarł. Muzyk przekazał tę smutną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kotka, która zmarła miała aż 18 lat.

„Kicia towarzyszyła nam osiemnaście lat. Była z nami w domu, w podróży, zawsze gdzieś obok nas, z jednej strony niezależna, z drugiej czuła i delikatna. Niestety kilka dni temu nas opuściła. Każdy, kto kiedyś żegnał swojego zwierzaka, wie co teraz czujemy” – czytamy.

W dalszej części wpisu artysta wymienił medyków, którzy opiekowali się zwierzakiem. „Chcielibyśmy gorąco podziękować dr Jagodzie Ciszewskiej-Ceran oraz pozostałym lekarzom z Kliniki Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie za wieloletnią opiekę nad naszą Kicią” – napisał Krzysztof Cugowski.

Fani wspierają Krzysztofa Cugowskiego

Post jest szeroko komentowany przez fanów. Internauci wykazali się ogromnym zrozumieniem i współczuli Krzysztofowi Cugowskiemu. „Rozumiem pana i współczuję, bo też mam koty”; „Wiemy i współczujemy. 5 lat temu pożegnaliśmy przyjaciela”; „Kochamy zwierzęta, zawsze mają dla nas czas i wnoszą tyle radości. Członkowie rodzin i przyjaciele. Współczujemy bardzo”; „Wiem, co to znaczy. W moim domu zawsze są psy. Z kilkoma musiałam się pożegnać i za każdym razem była to ogromna trauma. Współczuję”; „Najtrudniejsze w posiadaniu zwierzęcia jest jego odejście”... – czytamy.

