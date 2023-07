Aż 15 nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Sprawdź premiery!

Oto rozpiska wszystkich tygodniowych nowości na platformie Netflix. Fani doczekali się w końcu 2. sezonu „Prawnika z Lincolna” czy serii „Znów mieć 15 lat”. Miłośnicy reality show będą mogli obejrzeć „Deep Fake Love”, a dla tych, którzy uwielbiają dokumenty czeka między innymi tytuł „WHAM!” o legendarnym zespole. Sprawdźcie wszystkie nowości!

Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Lista premier

„Nieznane oblicze planety: Zaginiona piramida” – już dostępne



Dokument, w którym egipscy archeolodzy zagłębiają się w przeszłość i odkrywają podczas poszukiwań zasypanej piramidy grobowce oraz artefakty sprzed ponad 4000 lat.



„Teściowie” – już dostępne

Gdy pan młody zostawia swoją wybrankę przed ołtarzem, należący do totalnie przeciwnych światów rodzice nie przerywają przyjęcia i próbują zrozumieć, co poszło nie tak.



„Uciekaj i strzelaj” – już dostępne

Po porzuceniu przestępczego życia, Ray jest zreformowanym, porządnym facetem, cieszącym się spokojnym życiem rodzinnym na przedmieściach.



„Niedoszły król” – wtorek



Serial dokumentalny rzucający światło na sprawę zabójstwa młodego Niemca w 1978 roku poprzez relacje jego siostry i zamieszanej w sprawę rodziny królewskiej.



„Tom Segura: Sledgehammer” – wtorek



Od niezwykłego wyznania ojca na łożu śmierci po obserwowanie naćpanej matki. Tom Segura z rozbrajającą szczerością opowiada o małżeństwie, śmiertelności i nie tylko.



„WHAM!” – środa



W 1982 roku dwóch nastoletnich przyjaciół, George Michael i Andrew Ridgeley, wyruszyło na podbój świata jako duet WHAM! Ten cel udało im się osiągnąć w czerwcu 1986 roku, kiedy to zagrali swój ostatni koncert na Stadionie Wembley. Teraz, po raz pierwszy w historii, prezentujemy niesamowitą opowieść wyrażoną ich własnymi słowami o tym, jak w ciągu czterech lat świat muzyki pop został zupełnie zdominowany przez ich ponadczasowe hity, przebój za przebojem — „Club Tropicana”, „Wake Me Up Before You Go Go”, „Freedom”, „I’m Your Man” i oczywiście „Last Christmas”.



„Moje szczęśliwe małżeństwo” – środa

Okrutna rodzina uważa, że Miyo jest nic niewarta. Dziewczyna jednak udowadnia, że ma niezwykły charakter i zdolności, w czym pomaga jej przyszły mąż.





„Znów mieć 15 lat”, sezon 2. – środa



Niezadowolona z życia trzydziestoletnia Anita przypadkowo odkrywa, że może cofnąć się do czasów, gdy miała 15 lat. Czy uda się jej napisać swój życiorys od nowa?



„Prawnik z Lincolna”, sezon 2., część 1. – czwartek

Choć i on, i jego zespół mają mnóstwo pracy, Mickey angażuje się w związek z kobietą, która wkrótce zostaje jego... oskarżoną o morderstwo klientką.





„Deep Fake Love” – czwartek



Pięć par wystawia swoje zaufanie na próbę w zmysłowym serialu reality, w którym gra idzie o pieniądze, a technologia deepfake zaciera granice prawdy i kłamstwa.



„Pachnie oszustwem” – czwartek



Aby wyrównać rachunki i mieć coś ze swojej niewdzięcznej pracy, zatrudniony w fabryce robotnik postanawia sprzedawać perfumy kradzione z zakładu pracodawcy.



„Powiększcie mi dom” – piątek



Czworo magików designu wymyśla maksymalizujące przestrzeń rozwiązania i pomysłowe koncepcje techniczne, reorganizując w nowatorski sposób domy uczestników programu.



„Śmiertelne pożądanie” – piątek



Zamężna wykładowczyni uniwersytecka zostaje wciągnięta w namiętny romans z młodszym mężczyzną i odkrywa tragedię oraz zdradę, której dopuszczają się jej bliscy.



„Teściowie poszukiwani” – piątek



Owen Browning (Adam Devine) jest zwykłym kierownikiem banku, który właśnie ma poślubić miłość swojego życia – Parker (Nina Dobrev). Tuż przed ślubem na jego bank napadają słynni Widmowi Bandyci. Owen jest przekonany, że sprawcami napadu są jego przyszli teściowie (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), którzy właśnie przybyli do miasta.



„Pory roku” – piątek



Po serii nieudanych związków dwójka przyjaciół postanawia jeszcze raz zaryzykować i poszukać miłości, która cały czas jest na wyciągnięcie ręki. Czytaj też:

Nie żyje 19-letni wnuk Roberta De Niro. Córka aktora żegna swojego syna: Chciałabym być teraz z tobąCzytaj też:

Lista nowości na HBO Max w pierwszej połowie lipca. Pojawi się masa dobrych tytułów