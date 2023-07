Harry Styles przyciągnął plejadę gwiazd na PGE Narodowy. Artysta okazał wsparcie Ukrainie

Kurz na PGE Narodowym po wyjątkowym koncercie Beyonce jeszcze nie opadł, a polscy fani znów mają co wspominać. W niedzielny wieczór 2 lipca 2023 roku w Warszawie wystąpił brytyjski wokalistka Harry Styles. Mimo że jego poprzedni występ w Polsce odbył się zaledwie rok wcześniej, to wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Niektórzy z wielbicieli gwiazdora czekali w kolejce nawet kilka dni. Byli wyposażeni w karimaty, kubki termiczne i jedzenie na wynos.

Harry Styles oczarował publiczność w Warszawie

Zapewne warto było czekać i walczyć o najlepsze miejsca na płycie, bo Harry Styles dał show, które przejdzie do historii. 29-letni wokalistka jak zawsze postawił na szaloną stylizację. Nie zabrakło błyszczącego materiału i frędzli. Co ważne, Harry Styles wybrał narodowe kolory Ukrainy, chcąc w ten sposób oddać hołd narodowi zaatakowanemu przez Rosję. Podczas jednego z utworów wokalistka miał przy mikrofonie dużą ukraińską flagę.

Muzyk jest znany ze świetnego kontaktu z fanami. Często z nimi rozmawia i angażuje w czasie koncertów. Tym razem było podobnie były członek One Direction przed wydarzeniem rozdawał autografy. Podczas występu nie zabrakło takich hitów jak: „Adore You”, „Watermelon Suger”, „Sign of the Times”, „As It Was” oraz „Music for a Sushi Restaurant”.

Harry Styles wystąpił w Warszawie. Na koncercie pojawiło się wiele znanych osób

Na warszawskim koncercie Harry'ego Stylesa nie zabrakło polskich celebrytów. Na wydarzeniu razem ze starszą córką pojawił się Piotr Rubik, aktorka Małgorzata Socha z przyjaciółmi, Sonia Bohosiewicz, a także Pola Wiśniewska, która zabrała ze sobą dzieci. Relacją z wydarzenia w mediach społecznościowych pojawiła się także Sanah. Było widać, że celebrytka świetnie się bawiła.

