Monika Mrozowska zdradziła kwotę alimentów, które dostaje. „Nie, nie pomyliłam się z zerami”

Monika Mrozowska największą popularność zdobyła dzięki roli Majki Kwiatkowskiej, najstarszej córki w „Rodzinie zastępczej”. Chociaż nie związała swojego życia z aktorstwem, to wciąż jest bardzo popularna. Wybrała jednak zupełnie inną ścieżkę zawodową.

Monika Mrozowska – czym zajmuje się Majka z „Rodziny zastępczej”?

Monika Mrozowska mimo sporej popularności nie powiązała swojego życia z aktorstwem. Obecnie pisze e-booki związane ze zdrowym trybem życia i nagrywa podcasty. Czasem prowadzi też kulinarne warsztaty dla kobiet. Z przyjaciółkami założyła markę dziecięcą. Głównie jest jednak mamą czwórki pociech. O blaskach i cieniach macierzyństwa opowiada za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Monika Mrozowska ostro odpowiedziała fance. Zdradziła kwotę alimentów

Tak też było tym razem, kiedy jedna z internautek zapytała ją w komentarzu, skąd bierze pieniądze na tak wiele podróży, skoro jest samodzielną matką. Monika Mrozowska szczerze odpowiedziała i nie tylko podkreśliła, że ciężko pracuje na przyjemności, ale także zdradziła kwotę alimentów, jaką dostaje na dzieci.

„Jestem samodzielną matką z 4 dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto. Nie, nie pomyliłam się z zerami. Pracuję, czasami bardzo ciężko od 25 lat” – napisała gwiazda. W dalszej części postu podkreśliła, że praca jest dla niej szalenie ważna i robi to nie tylko dla pieniędzy, ale także dla przyjemności. „Pracuję po to, żeby mnie i moim dzieciom niczego nie brakowało. Pracuję, bo sprawia mi to przyjemność. Pracuję, bo jest sporo rzeczy, w których jestem bardzo dobra. Pracuję, płacę podatki i nie płaczę, że muszę to robić. Pracuję, bo lubię sprawiać sobie i moim bliskim przyjemność, a przede wszystkim mam cholernie wysokie poczucie odpowiedzialności za moje dzieci. I mam obowiązek dać im poczucie bezpieczeństwa, póki nie staną się dorosłe” – czytamy.

Na koniec szczerego postu dodała, że to „jej »kasa« i będzie z nią robić to, co będę uważać za stosowne”.

