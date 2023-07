Skiba padł ofiarą oszustów. „Spreparowali całkowicie zmyśloną historię”

Skiba ostatnio przeżywa drugą młodość i to nie względu na dużo młodszą narzeczoną, ale sporą popularność, którą cieszy się jako satyryk.

Po tym jak gwiazdor ogłosił separację ze swoją żoną Renatą, z którą ma dwóch dorosłych synów, przyznał, że jest związany z Karoliną Kempińską. Kobieta jest młodsza od Skiby o 26 lat.

Para szybko się zaręczyła i chociaż na początku pojawiało się wiele negatywnych komentarzy, to ostatecznie sprawa ucichła.

Oszuści wykorzystali wizerunek Skiby. Gwiazdor zgłosił sprawę na policję.

Teraz Krzysztof Skiba zabrał głos w mediach społecznościowych i przyznał, że oszuści wykorzystali jego wizerunek, chcąc reklamować produkt medyczny. W sprawę została też wciągnięta znana dziennikarka Agnieszka Gozdyra, która miała przeprowadzić z gwiazdorem rzekomy wywiad.

„W internecie krąży fikcyjna reklama »cudownego« leku na poprawę słuchu i na odmładzanie. Oszuści wykorzystali mój wizerunek i posługując się nim, spreparowali całkowicie zmyśloną historię. Reklama jest w formie wywiadu. Rozmawia ze mną znana dziennikarka Agnieszka Gozdyra, która też nic pewnie o tym nie wie i też jest ofiarą kradzieży wizerunku” – zaczął.

W dalszej części wpisu celebryta opisał sytuację przedstawioną w tekście. Jak twierdzi, w rozmowie miał wyznać, że ze względu na wieloletnią pracę na scenie prawie całkiem stracił słuch, a z pomocą przyszedł mu reklamowany specyfik.

„Na zakończenie fikcyjnego wywiadu, jest oczywiście zachęta do zakupu po promocyjnej cenie i informacja, że leku nie ma w aptekach, bo apteki narzucają marżę 500 procent, a prawdziwy »anioł« czyli doktor Sipiński, chce po prostu pomóc cierpiącym na utratę słuchu ludziom. Na koniec podkreślił, że ostrzega wszystkim przed tą reklamą. Ani doktor Sipiński, ani żaden tego typu lek nie istnieje. To oszustwo mające na celu wyłudzanie od Was pieniędzy” – napisał Krzysztof Skiba.

Gwiazdor dodał, że zgłosił sprawę na policję.

