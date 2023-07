Zenon Martyniuk obrzucony jajkami podczas koncertu. Zaprosił sprawcę na scenę

Zenon Martyniuk po latach tworzenia disco-polo został szalenie doceniony i stał się jedną z najważniejszych gwiazd występujących w Telewizji Polskiej. Jak to jednak bywa przy dużej sławie, lider zespołu Akcent ma równie dużo fanów, co przeciwników. Ostatnio ta druga grupa dała upust swoim emocjom i posunęła się naprawdę daleko. Podczas koncertu we Włodawie Martyniuk został obrzucony jajkami.

Zenon Martyniuk obrzucony jajkami na koncercie. Chciał skończyć koncert, ale nie mógł

Muzyk, który na scenie obecny jest już od ponad 30 lat, podczas Dni Włodawy wystąpił ze swoim zespołem. Pomysł jednak nie wszystkim przypadł do gustu. Muzyk podczas koncertu został obrzucony jajkami, a wideo z tego incydentu trafiło do sieci.

– Koncertów, w trakcie ponad 30-letniej kariery, zagraliśmy bardzo dużo. Ale pierwszy raz się nam zdarzyło tu, we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem kilkanaście tysięcy koncertów – powiedział ze sceny Zenek Martyniuk.

Chwilę później zwrócił się do ochrony, czy udało im się zatrzymać mężczyznę. Jak podkreślił Martyniuk „skoro taki chojrak to zapraszamy na scenę”. Ostatecznie okazało się, że wspomniany uczestnik koncertu „zawstydził się i zwiał”.

Upokorzony artysta chciał skończyć koncert, ale ze względu na umowę nie mógł zejść z estrady. Zwrócił się do słuchaczy i przyznał, że cała sytuacja zniszczyła panujący nastrój. – Przez jednego pana straciliśmy, kurde, humor i w ogóle wszystko, chęć do grania, powiem, państwu szczerze. Chętnie bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam umowę jakoś zobowiązującą, więc niestety. Ale to będzie bardzo smutny koncert – podsumował.

