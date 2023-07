Wiesław Nowobilski o pracy z Elżbietą Romanowską. Opowiedział o atmosferze na planie

Nie milkną głosy krytyki po tym, jak Polsat zakończył współpracę z Katarzyną Dowbor. Prezenterka prowadziła 20 sezonów show „Nasz Nowy Dom”, po czym okazało się, że teraz zastąpi ją Elżbieta Romanowska.

Katarzyna Dowbor wyrzucona z programu „Nasz Nowy Dom”

Sama Dowbor przyznała, że powodem jej zwolnienia ze stacji jest wiek. Stwierdziła, że chodzi o „nowe porządki i odmładzanie wszystkiego i wszystkich”. Głos zabrała także Elżbieta Romanowska, która przyznała, że spotkała się z wieloma nieprzyjemnymi komentarzami. W mediach społecznościowych zaapelowała do internautów, żeby powstrzymali się przed takimi komentarzami, przynajmniej do momentu, kiedy zobaczą, jak radzi sobie z prowadzeniem programu.

Niedawno w mediach społecznościowych wypowiedziała się także architektka współpracująca z show i przyznała, że zgłoszeń do programu, jest naprawdę niewiele. Zaapelowała, by jej obserwujący zachęcili do udziału w Naszym Nowym Domu osoby z ich otoczenia, które żyją w słabych warunkach.

Wiesław Nowobilski zdradził, jak pracuje mu się z Elżbietą Romanowską. Od lat współpracował z Dowbor

Teraz głos zabrał Wiesław Nowobilski, który od lat pracuje na planie formatu „Nasz Nowy Dom”. Uczestnik „Tańca z Gwiazdami” jest szefem budowy. W rozmowie z portalem deccoria.pl przyznał, że bardzo szybko złapał z Elżbietą Romanowską dobry kontakt. – Odnoszę wrażenie, jakbym znał ją już kilka lat, a w rzeczywistości spędzamy ze sobą dopiero drugi dzień – przyznał.

Dodał też, że aktorka i nowa prowadząca „Nasz Nowy Dom” wniosła na plan dużo dobrej energii. – Ela weszła na wesoło, pozytywnie. Rozpiera ją energia, którą daje każdemu, kto jest na planie. Już widzę i mogę stwierdzić, że ta współpraca będzie się naturalnie i szybko rozwijała. Jej energia jest zaraźliwa i napędza wszystkich do działania – podsumował celebrytkę.

