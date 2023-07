Harry Styles wystąpi w Polsce. Będziecie zaskoczeni wytycznymi

Czytaj też:

Harry Styles da koncert w Warszawie

Harry Styles jest jednym z najpopularniejszych wokalistów. Mimo to bardzo dba o kontakt z fanami i jest z nimi w stałym kontakcie. Jest znany z tego, że podczas koncertów wchodzi z nimi w interakcję, rozmawia, pyta o różne sprawy, a ostatnio nawet przerwał występ dla fanki, które była w ciąży i musiała iść do toalety.

Harry Styles w Polsce zagra 2 lipca na Stadionie Narodowym. Co ciekawe, mimo że słuchacze będą wpuszczeni dopiero o godzinie 17.00 w dniu wydarzenia, to już kilka dni wcześniej można zająć miejsce w kolejce. Trzeb tylko być o ustalonych godzinach, czego możemy dowiedzieć się z ogłoszeń przyczepionych do drzewa. Wynika z niego, że każdy, kto stawi się o: 4.00, 12.00 oraz 21.00 otrzyma numerek. Dwukrotna nieobecność skutkuje wyrzuceniem z kolejki. Na każdego fana przypada możliwość, zabrania w okolice sceny jednej osoby towarzyszącej. W tym czasie nie można spożywać alkoholu, ani śmiecić.

Osoby, które wybierają się na koncert 2 lipca 2023 roku, powinny wiedzieć, że wjazd na parking będzie możliwy w miarę dostępności miejsc, a opłata będzie naliczona od momentu wjazdu lub online na: https://sklep.pgenarodowy.pl

Na koncert nadal można kupić bilety.

